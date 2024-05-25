壯壯溜滑板穿超露！由下往上拍太害羞 被教練虧：板板裂掉了啦
32歲「人間水蜜桃」壯壯（沈立心）為樂天桃猿、福爾摩沙夢想家啦啦隊團長，棒籃雙棲的她，超過10年應援經驗加上流利外語，日前加入南韓啦啦隊，為台灣首位「外援」啦啦隊女孩。壯壯日前在粉專上傳一系列溜滑板的照片，穿V字上衣的她，一彎腰洩露傲人上圍，教練直喊：「這個板板裂掉了啦！」
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的相片，壯壯在加州洛杉磯威尼斯海灘滑板公園打卡，她戴紅色毛帽，著同色大U小背心，練習翻板技巧，也拿著長板擺拍，壯壯彎下腰、綻放甜美笑靨，32D雙峰、黑影深溝呼之欲出，加上鏡頭由下往上拍，讓視覺更顯雄偉，集性感和甜美於一身。
壯壯寫下：「紅通通的郊遊去！」貼文發布後，累計近萬人瀏覽，網友眼睛大吃冰淇淋：「哇！好兇的美」、「美到瘋掉」、「辣壯」、「這組照片值得收藏」、「壯壯乾媽真香」、「這個角度好！」
2022年8月，壯壯發行個人首本寫真集，主打傲人「精品級蜜桃臀」，書名就取作《壯見蜜桃》，號稱出道10年最大尺度，父親甚至還一度拒絕讓她出版。壯壯在寫真集中共換20套性感服裝，上山下海取景拍攝騎馬、重機、潛水、衝浪等各式運動，165公分身高，32D、24、36.5好身材一覽無遺，招牌「歐美凳子臀」讓人印象深刻，贏得「人間水蜜桃」美名。