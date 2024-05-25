人潮外溢監察院！8萬人包圍立法院「反黑箱」　空拍照超震撼

五月天阿信喊「我們中國人」　民進黨團不捨：相信藝人被政治脅迫

▲五月天主唱阿信昨晚在鳥巢舉行演唱會時表示，「我們中國人，來北京一定要吃烤鴨的」。（圖／相信音樂提供）
▲五月天主唱阿信昨晚在鳥巢舉行演唱會時表示，「我們中國人，來北京一定要吃烤鴨的」。（圖／相信音樂提供）

記者陳佩君／台北報導

多名藝人陸續在微博轉發央視新聞反台獨貼文，而五月天主唱阿信昨晚在中國舉行演唱會時說更提到「我們中國人」，引起軒然大波。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（25）日回應，相信藝人朋友是基於政治脅迫，對於他們需發出統戰言論感到遺憾、不捨。

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央視微博發出「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」聲明，許多演藝圈名人都加入轉發，包含侯佩岑、歐陽娜娜、張韶涵、辰亦儒、陳喬恩、賴冠霖、顏人中、文淇、楊丞琳、陳妍希等人。

此外，五月天主唱阿信昨晚在鳥巢舉行演唱會時表示，「我們中國人，來北京一定要吃烤鴨的」；歌手蔡依林昨晚在中國南昌開唱也高喊：「我們中國南昌最熱情了對嗎！」掀起討論。

對此，吳思瑤受訪時表示，520前後是中共統戰高峰期，軍事上發動環台軍演、造成民心恐慌，外交上壓縮台灣國際空間，已經司空見慣，對內中共則設定立法院是重要戰場，搭配國民黨跟民眾黨，推動各項違憲擴權法案就是要癱瘓政府、要以民主破壞台灣民主。

吳思瑤指出，對於社會人心，中共統戰更是無所不用其極、無孔不入，操作藝人統戰言論就是老招數、毫無新鮮感，中共已經沒有招了，只能利用藝人影響力發出親中言論，相信藝人朋友是基於政治脅迫，對於他們需發出統戰言論感到遺憾、不捨。

吳思瑤呼籲，台灣人民跟年輕世代，這就是中共統戰伎倆以及認知作戰真實狀況，而對於藝人發出的言論，都要清楚判斷背後的影武者跟政治操弄者就是中共，持續支持台灣藝術文化、力挺台灣藝人，「最大的敵人是中國共產黨，而不是這些藝人」。

另，民進黨立委許智傑也感嘆，台灣藝人真的蠻辛苦的，為了中國市場不得已發表親中言論，尊重他們的選擇，同樣的，台灣人民也可能因為這些言論，影響對藝人的喜好，希望有一天，音樂人不會被迫做政治表態。

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