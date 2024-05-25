臺科大校長提醒畢業生AI衝擊　全場焦點是85歲「高年級畢業生」

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畢業生致詞代表、同時也是學生會長賴芯綺說，學校對於EMI的重視及16週的出現，除了提升專業及英文能力外，也讓他們成為「時間管理大師」，不一樣的課程規劃及長達三個月的暑假，讓她培養出比厚實的原文書更為實用的經驗與能力。
臺科大今年還有位特別的畢業生，先鋒機械公司創辦人黃哲武已年過80，但學習的欲望絲毫不減。他自述出身貧窮家庭，從工專畢業後便前往知名電線電纜公司機械設計部門任職，在35歲創辦先鋒機械公司，從此每天都不得閒。直到第二代接班後，他才能在「白髮蒼蒼」的年紀重返校園。
黃哲武表示，因為自己已經退休，所以「完全沒有職場上追逐升遷的壓力，可以放鬆心情開心學習」，加上師長及和同學都相當「敬老尊賢」，讓他學習起來身心愉快。黃哲武說，雖然體力和記憶力已大不如前，但他覺得唯有勤用腦力不斷學習，減緩衰退的同時還能擴大社交範圍，一舉兩得。
黃哲武回憶年輕時每天早上四點就要起床從家裡走到楊梅站坐火車到台北上學，雖然很辛苦，但絲毫不影響學習的熱忱。他表示，公司在他的領導之下，已經發展成為全球知名電線電纜設備供應商，2014年公司轉型智慧製造，經營模式與之前大相逕庭，需要接受新的科技經營管理觀念，避免產生分歧衝突，因此黃哲武每天除了散步運動就是閱讀。
他說平均每天會花四小時在網路上閱讀新聞和學習新知識，他也鼓勵青壯年持續進修，保持好奇心，多與不同領域的人交流，「活到老、學到老很重要！」為了將勤學精神永續傳承，黃哲武捐贈50萬元設立管理學院「黃哲武獎學金」，讓弱勢學子可以安心就學築夢。
本次畢業典禮也邀請傑出校友撼訊科技總經理陳劍威及連展科技總經理陳鴻儀給予畢業生祝福。面對不斷變化的外在環境，陳劍威期待畢業生保持樂觀和持之以恆的態度來處理挑戰和問題，「它可以幫助你們保持冷靜，看到問題中的機會，而不是恐懼和挫折。」
陳鴻儀指出，學校畢業並不是學習的終止，他勉勵畢業生持續培養國際觀與社會的關懷、充實人文素養與創造力以及團隊合作的能力，「夢想不一定都會實現，但在追逐夢想的過程，將會是美好、豐富的人生印記。」
臺科大將於明年3月迎來建校50週年，以「精誠五十，產業基石」為主題舉辦系列活動，未來將持續肩負技職教育使命，強調實作應用及產學合作，為社會培養更多高端優秀人才，推動產業與教育的持續發展。