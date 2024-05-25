中共解放軍520後圍台軍演　國安人士曝演練4大目的

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國安人士指出，我方持續以軍機、軍艦、地面飛彈、監控等應對，並即時發布我方的軍事整備與戰備情形，以反制對方的認知操作行為，並持續露出我軍方的應處畫面。
國安人士提到，我方安全單位早已掌握中國在520前後會有相關動作，其中「軍事演習」就是可能會發生的劇本之一，當時已研判「軍事演習」將會是最糟糕的劇本，其一是引發台灣社會對中國政府更多負面觀感；其二將錯失與我國新政府對話良機；其三更坐實中國扮演了台海及區域和平穩定中最不確定因素，對中國有損無益。
對於賴清德在就職演說中稱「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」說法，國安人士提到，賴清德的「互不隸屬」論述，並未脫離原先路線，賴清德反而在就職演說向中方釋出具體善意，中國發動軍演只為「對內交代」進行大內宣，主要目的是不讓中國內部對賴清德演說內容與國際社會正面評價多做討論與傳播。
國安人士說，這不只針對台灣，日本首相岸田文雄上任之初，中國海警船也曾不斷進入釣魚台海域；菲律賓總統小馬可仕上任時，中國也在黃岩島進行各種軍事壓迫，以此模式可看出，中國面對任何國際新秩序、新結構成形時，便會想藉由「極限行為」改變國際社會態度對這件事的認知與詮釋，並強烈表達自己的存在。
國安人士表示，回顧中國領導人習近平訪法時，與法國總統馬克宏會面曾承諾，其作為聯合國安理會常任理事長和負責任大國，願與法方一同以巴黎奧運會為契機，倡議全球停火止戰，以試圖轉變其在國際上的「戰狼」印象，如今發動軍演，承諾付之一炬，更賭上國際形象，換來國際社會對北京當局共同的不信任，甚至更多孤立，得不償失。