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賀軍翔遭王牌公關提告「妨害性自主」！代言品牌發聲回應了

▲賀軍翔近日遭王牌公關提告「妨害性自主」，代言工作恐受影響，品牌首度發聲回應了。（圖／賀軍翔臉書）
▲賀軍翔近日遭王牌公關提告「妨害性自主」，代言工作恐受影響，品牌首度發聲回應了。（圖／賀軍翔臉書）

記者洪生儒／綜合報導

藝人賀軍翔民生社區的住家在昨（24）日突然被檢方搜索，同時他也被爆出在私人招待所中對王牌公關有不禮貌的行為，被對方提告「妨害性自主」，雖然目前整起事件的官司細節尚未明朗，但事件爆發後，已經對他的形象有很大的打擊，而賀軍翔所代言的奇美家電也公開發聲，引起外界關注。

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賀軍翔近期憑《不夠善良的我們》再度翻紅，目前正在拍攝公視新劇《郵票與舒芙蕾》，沒想到卻爆出負面新聞嚴重影響到他的形象與事業。根據《TVBS》報導，賀軍翔所代言的奇美家電在今（25）日發出聲明表示：「賀軍翔已發佈聲明稿，我方無法代為回應相關議題，品牌將靜待司法調查結果。」目前品牌的官網也還沒撤掉賀軍翔的相關代言照，可以得知目前他的代言暫時不受影響。

▲事件爆發後，對賀軍翔的形象有很大的打擊，而他所代言的奇美家電也公開發聲，引起外界關注。（圖／奇美家電臉書）
▲事件爆發後，對賀軍翔的形象有很大的打擊，而他所代言的奇美家電也公開發聲，引起外界關注。（圖／奇美家電臉書）
此外，賀軍翔在昨日發出聲明時也表示，會全程配合調查，並且強調「並未與任何第三人有任何踰矩行為」。對於相關消息疑似遭到檢方走漏一事，賀軍翔的聲明中也困擾表示：「偵查程序期間，賀先生全然遵守偵查不公開原則，然檢方至賀先生住處搜索一事，媒體卻提前知悉，讓賀先生深感困擾」，並希望案件的承辦人員可以將心比心 ，不要有任何違法的行為。

▲賀軍翔近期憑《不夠善良的我們》再度翻紅，目前正在拍攝公視新劇《郵票與舒芙蕾》，沒想到卻爆出負面新聞嚴重影響到他的形象與事業。（圖／賀軍翔臉書）
▲賀軍翔近期憑《不夠善良的我們》再度翻紅，目前正在拍攝公視新劇《郵票與舒芙蕾》，沒想到卻爆出負面新聞嚴重影響到他的形象與事業。（圖／賀軍翔臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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