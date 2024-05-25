路邊拉扯女學童書包！高雄「紅衣怪叔」到案稱：想教對方減輕重量
高雄一位民眾昨（24）日在臉書PO文表示，下午騎車經過鳳山區中崙五路時，赫然發現一名行跡可疑的紅衣大叔在路邊拉扯女學童的書包，不料才剛上前關心，對方就瞬間說出「沒事」並騎車逃離現場，今（25）日該名葉姓紅衣大叔到案後，向警方供稱只是想指導如何揹書包比較省力，但過程中意外碰觸到學生，全案已依社會秩序法移請裁處。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，高雄一位民眾昨天晚間PO文提醒家長，如果小孩會單獨經過中崙國小後門的中崙五路口轉保南二路，因此路段較偏僻，要隨時注意奇怪的陌生人。
民眾接著指出，昨天下午騎車經過時發現一名身穿紅衣的阿伯形跡可疑，從後照鏡仔細一看，竟發現對方在伸手拉扯一名女童的書包，奇怪舉動讓他回頭查看想確認雙方是否認識，沒想到才剛到2人身邊，該名大叔見狀便立刻說出「沒事」隨後騎車逃離現場。
消息曝光後，立刻引發網友熱議，經警方調閱監視器追查，迅速鎖定葉姓男子涉案，今天他到派出所後向警方供稱，當天路過該處時看見女學生背著沉重的書包在路上行走，出於好心才上前指導如何減輕壓力，不過過程中意外碰到對方手臂，對此，警方已依違反社會秩序維護法第89條2款移送裁處，詳細情形還有待進一步釐清。