樂天MC「中文姓氏」瘋狂被唸錯！沐妍傻眼：真心不懂這字很難嗎？
沐妍（鄒沐妍）是樂天桃猿啦啦隊的專屬MC，雖然平時工作相當忙碌，但她也經常會透過社群來跟粉絲們互動以及分享日常的生活點滴。最近沐妍就在社群上無奈透露，自己的姓氏經常會被唸錯，讓她非常不理解，「10個人有8個唸不出來，到底是怎麼回事？」引起網友熱烈討論。
記者洪生儒／綜合報導
沐妍近日透過Threads分享自己去屈臣氏購物時，遇到一件讓她相當困惑的事，店員問她是否有會員，她報完會員號碼後，沒想到店員竟開口對她說：「好～雛ㄔㄨˊ小姐嗎？」沐妍一聽完馬上糾正對方是「鄒ㄗㄡ！」
沐妍無奈表示，這也不是第一次有人唸錯她的姓氏，「鄒ㄗㄡ，這個字很難嗎？每次都問是『鄭』小姐嗎？『雛』小姐嗎？」她也舉例提出，「台灣有個原住民叫『鄒族』，古人孟子是『鄒』國人」，認為「鄒」這個字在大家唸書的時候應該都有唸過，但卻還是常常有人唸錯，讓她傻眼直呼：「10個人有8個唸不出來，到底怎麼回事？真心不懂欸。」
其他網友看到沐妍的貼文後，都紛紛留言表示：「鄒美儀還活著的話大概比例能降低這類的事件發生」、「姓鄒的困讓真的是這樣，我也是遇到一模一樣，還有念皺的」、「雛算是蠻常被念的，有被寫錯過的經驗嗎？我姓雛被寫成皺」、「可能是螢幕上字很小，只看到字的形狀就自己猜」、「算了啦！租賃念錯的人也爆多。分得清在、再就好。」