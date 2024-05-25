hito音樂獎／李千娜產後首亮相！狂瘦10公斤下身失蹤 因1事偷哭
2024 hito流行音樂獎頒獎典禮今（25）日晚間舉行，共計頒發38個獎項，超過30組超強卡司共襄盛舉。歌手李千娜與演員黃尚禾結婚、誕下兒子「Yellow」，她今日產後2個月首度復出表演，狂瘦10公斤，換上一套下半身鏤空禮服火辣現身！還在餵母乳的她很擔心「母愛噴發」，對於離開兒子也感到很焦慮。提到自己出錢製作的專輯《關﹒與妳》沒入圍金曲獎，李千娜認了私下有偷哭。
記者黃雅琪／台北報導
李千娜今晚出席頒獎典禮，也是她產後首次復出亮相，而一回歸就要登上如此大的舞台，李千娜興奮大於緊張，在台北小巨蛋演唱〈你成了我好多個誰〉、〈千金〉精彩組曲。提到金曲獎宣布入圍時，李千娜表示，當時正在照顧孩子、也不太敢看，但老公黃尚禾興奮打開電視觀看，得知沒有獲得提名，李千娜坦言有偷偷哭一下，老公有給予鼓勵，期待下次再努力。
李千娜於後台受訪表示，因為懷孕胖了14公斤，目前53公斤、目標要瘦回49公斤：「餵母奶比較快瘦、滿消耗熱量，偶爾有點擔心（母愛噴發），有分配餵母乳的時間。」但在台上表演時有超過時間，令她很焦慮：「母奶真的很珍貴，寶寶沒喝完的話，我跟老公會一起喝完。」她透露小孩目前最多睡4個半小時，老公會值大夜班照顧小孩，因為剖腹生產目前還在休養，夫妻倆還沒有開機。