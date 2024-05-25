hito音樂獎／Energy撂30人殺上台！驚喜「嗨跳16蹲」全場激動尖叫
2024 hito流行音樂獎頒獎典禮今（25）日盛大登場，「最殺唱跳天團」Energy搶在7月小巨蛋演唱會前先來「勘場」，擔任頒獎嘉賓時，他們也幽默出考題給受獎後輩FEniX，要他們邊跳E16蹲邊上台領獎。除此之外，Energy也帶來引領風潮的洗腦神曲〈星期五晚上〉，聯合30名學生與小朋友大秀E16蹲，全場歌迷激動尖叫，成為今晚最高潮演出。
記者黃雅琪／台北報導
華語樂壇唱跳天團Energy，是今晚頒獎典禮最大驚喜，事前僅對外宣佈要頒獎、沒有透露有表演曲目；Energy晚間帶來「一觸即發電力串燒組曲」，首跳新歌〈Here I Am〉誠意十足，當然也少不了引爆E16蹲熱潮的〈星期五晚上〉，在Ending時，街舞出身的Energy特別找來30位「捷運盃街舞選手」，有青春洋溢的學生、活力十足的小朋友一起E16蹲，象徵Energy回到初心，壯觀場面炸裂台北小巨蛋。
Energy曾連續獲得2003年、2004年hito流行音樂獎的「hito最佳男團體」獎項，也是第一屆hito流行音樂獎頒獎典禮獲獎的大前輩，今日以樂壇前輩身分現身頒獎，大銀幕更播放過往表演片段，勾起歌迷滿滿回憶殺！在頒發「校園人氣唱跳男團」獎項給FEniX的時候，Energy還出了E16蹲功課給後輩，FEniX也配合的邊跳邊上台領獎，畫面相當有趣。