網路聲量第一名！黃國昌輾壓藍綠白立委　成國會改革修法最大焦點

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這些人物當中，鍾佳濱聲量甚至衝到第三名，超過10萬則討論，陳菁徽聲量連同上漲至8.21萬則，沈伯洋和徐巧芯分別有9.6萬和8.23萬則，郭國文則有4.8萬則。
除了打架事件的主角們擠進前10強外，《榮泰創數據》提到，立院或黨團的重要人物也成為眾人關注焦點。民眾黨總召黃國昌以高達24.4萬則聲量佔據榜首，超越立法院長韓國瑜的15.8萬則，藍綠兩大黨總召則位於後排位置，柯建銘聲量達6.2萬、傅崐萁5.4萬，民進黨團幹事長吳思瑤則有3.6萬則聲量。
《榮泰創數據》說，國會改革是國眾兩黨共同提案推出，但最終要通過的修法版本則是黃國昌與藍委翁曉玲私下討論的結果。從聲量排名可以看出，各立委在本次國會改革修法中的角色，而此次改革的主導性和話題性都集中在黃國昌一人身上，藍綠兩黨甚至比不過立院小黨，國民黨主帥傅崐萁一時失去議題主導性，其聲量與黃國昌相比差距高達4.5倍。
《榮泰創數據》說，雖然黃國昌承擔了所有褒貶，成為了眾矢之的，但這也顯見他在這次改革中取得重要地位，確實在立院中發揮影響力。藍白兩黨在國會中越走越近，黃國昌甚至被外界抨擊是傅崐萁小弟、傅隨組織。
《榮泰創數據》說，本次國會改革中，傅崐萁帶著國民黨在第一線衝殺，過程中引起不少爭議，但聲量卻由黃國昌一人收割，反而讓國民黨看起來像是黃國昌的打手，而黃國昌則展現了他的戰鬥力和議程的主導能量，讓他得以在這次改革中占上風。
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