丫頭尺度大開！罩衫全是洞「內搭被看光」 激推海星沙灘：很興奮
藝人丫頭（詹子晴）從《我愛黑澀會》出道多年，除了忙碌演藝事業之外，她也積極拓展事業版圖，在近年經營電商事業曾達到10億營業額，交出非常漂亮的成績單。忙碌工作之餘，丫頭也不忘好好犒賞員工，近期她帶著一大批的夥伴一起去越南富國島旅遊放鬆，也去到非常漂亮的海星沙灘，而她在放風期間的性感罩衫穿搭也成了粉絲們關注的焦點，引起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
丫頭近日透過IG限時動態發文寫下「曬太陽就會好想睡覺」，並曬出一張她在沙灘上的照片，從照片中可以看到，她身穿一套黑白色系的比基尼，除了襯托出白皙的膚色，也讓她的身材曲線顯得更加明顯。丫頭在比基尼外面還搭配了一件編織的長版罩衫，休閒的穿搭風格很適合在海邊渡假，整體看起來充滿夏日的味道。
此外，丫頭也發文透露自己喜歡收集世界各地的海灘，「雖然很多人說看起來都一樣，都是沙、都是海，但是沙子的觸感、海水的溫度、海風的濕度都不一樣。」接著，丫頭也分享自己去到一個很美的海星沙灘，「要來到這個海星沙灘真不容易，先坐30分鐘的車，再換小車坐20分鐘，而且是非常顛簸的路途，到了海邊又要換船坐15分鐘左右」，過程中丫頭一度坐到厭世。
到達目的地後，丫頭也透露：「就是一個小小的島，沙灘非常窄又短。」雖然路途讓丫頭受盡折磨，但她第一次看到這麼巨大的海星還是感到很興奮，「這裡的海星可以摸，但記得不要離開水面超過3分鐘，拍完照就要幫他回到水裡唷！」最後，丫頭也開心向粉絲們喊話說：「越南的海邊就是很越南，你們要親自體驗一次才會懂！」
其實，丫頭在前兩年因為副業受到疫情影響，才決定要投入電商，她與網紅CEO森田、陳雋希一起成立品牌，在短時間內創造出超過10億的驚人業績，讓許多人都讚嘆連連。而丫頭也曾發文吐露心聲：「現在追求的也不再是接滿工作操爆自己，而是追求心靈快樂與體驗人生，想要擁有很多回憶，也希望能用自己的力量協助更多人。」