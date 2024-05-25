日本國民美食現危機！壽司店破產數量增加　研究點出4大困境

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特訂行政書士執照的橫須賀輝尚分析，壽司店破產數量增加的背後，有四個困境。第一是，難以找到有才華的壽司師傅，還有由於人力成本上升，導致整體成本增加。由於一般經營壽司店相當辛苦，必須從早上四點忙到晚上十一點左右，且一個禮拜只能休息一天，使得立志成為壽司師傅的年輕人逐漸減少，壽司師傅走向高齡化，人才稀缺也使得小店難以開出足夠吸引人的價格，爭取師傅加入。
第二個困境則是，作為主要原料的海鮮價格飆升。尤其是鮪魚價格飆漲最為嚴重，2010年東京批發市場，鮪魚的平均價格約為每公斤1500日元（約台幣300元），但到2023年已飆漲至4000日圓（約台幣821元）以上。造成海鮮價格飆升的原因，除了環保意識抬頭，各國漁貨量減少，還包括運輸、保存等其他成本也上漲。
第三個則是，壽司業的競爭環境變得激烈。各大連鎖迴轉壽司店如雨後春筍般冒出，靠著大量收購食材壓低成本，並以低價路線吸引消費者光顧，在業者近年來不斷進化之下，也逐漸能看見中高價位的壽司。日本全國共有626家壽司郎，596家Hama壽司，548間藏壽司。小店因無法大量進貨，而容易在價格戰中落敗。
最後一項原因在於，消費者飲食習慣的改變。時代趨勢的改變，近年來越來越強調健康、減少澱粉和油的飲食習慣，但壽司被認為澱粉太多，可能不利身體健康，也使得外食族望而卻步。但小店來不及應對潮流改變，造成許多壽司業者，陷入經營困難的窘境。