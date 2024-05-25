中共軍演實展對台軍事能力　林富男：加劇兩岸緊張局勢

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這次軍演進一步加劇兩岸緊張局勢，對台灣安全形勢產生不小影響，同時也向國際社會發出強烈信號。然而，面對如此緊張局勢，兩岸更需要尋求和平解決方案。歷史告訴我們，持久和平與穩定來自於互信與合作，而不是軍事對峙與敵對。林富男強調，為了實現兩岸和平與共榮，必須從幾個方面著手。
首先，建立互信機制是實現和平基礎。兩岸應加強對話，避免誤解與誤判。例如，重啟文化學術及觀光交流，也可以深化海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）談判，並在此基礎上擴展更多合作領域。文化學術觀光及經濟合作能夠建立互信，減少政治上對立。
其次，加強民間交流是增進理解重要方法。林富男指出，台灣應無差別待遇地鼓勵更多交流活動，促進人民之間了解與友誼。民間理解和支持是推動政治和解重要力量。例如，優先啟動旅遊「小兩會」（台旅會、大陸海旅會）讓台灣的大學可以到大陸進行雙向訪問及招生、文化藝術團體互相邀請展演，農漁會互訪與交流，支持年輕一代互訪與合作，增進相互了解。
此外，實現經濟共榮是兩岸長期穩定重要保障，林富男說，兩岸應在互惠互利基礎上，開展更深層次經濟合作，共同對應國際經濟風險。例如，可以在高科技產業、綠色能源、海洋經濟等領域展開合作，提升全球市場競爭力。
同時在總統賴清德就職演說基礎上，要進行這些措施實現需要克服許多困難，特別是在當前緊張局勢下，他相信，只要兩岸有誠意、有決心，就一定能找到解決問題的辦法。反之，事態只會越來越緊張，將會直接影響到經濟發展與人民生活。兩岸人民有共同文化和歷史，我們應在這些共同點上找到突破口，共同努力實現和平與共榮。
此外，林富男表示，總統賴清德已展現了台獨工作者甚至台獨浪漫者強硬角色。兩岸政府應當採行「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」模式進行對話。
因此，在這風高浪急時，林富男也建議行政團隊尤其是陸委會及海基會，必須要扮演更柔性多面向的角色，並積極與對岸進行更多有利於經濟發展和人民往來談判。他也強調，國際社會應該扮演積極促進和平角色，而不是一而再的激化矛盾。
林富男相信透過國際社會的外交斡旋、提供平台和機會，促進兩岸之間對話與交流。同時，國際社會也應尊重兩岸人民意願，支持兩岸自主解決問題兩岸未來將充滿希望。
儘管目前局勢充滿挑戰，但林富男仍然堅信，通過努力，兩岸一定能找到一條和平與共榮道路。兩岸人民需要更多理解與包容，共同創造一個和平、繁榮未來。他呼籲兩岸有識之士能夠攜手努力，為實現兩岸和平共榮而不懈奮鬥，讓我們子孫後代在和平與繁榮中成長。