新潮流大老說話了！林濁水：國會改革終於鬧開 是等了30年的好事
立法院處理國會改革相關法案，藍白聯手強行表決，綠營怒批黑箱、國會已死。不過民進黨新潮流大老、前立委林濁水卻不同民進黨內意見，力挺國會改革。林濁水說，憲政改造逃不過國會改造這一關，遲早要發生，否則都只能是半吊子，不幸它延遲了30多年，第一次，國會改革終於在台灣轟轟烈烈的鬧開了。
記者何哲欣／台北報導
林濁水在臉書說，革命不是請客吃飯，憲改牽動了巨大無比的政治利益的變動，也註定不可能是請客吃飯，雖然習於崇拜權威領袖的人，為已故前總統李登輝的「寧靜革命論」謨拜有加，但是在台灣當年，社會上看到的事實是，全面改選，總統直選，都是在轟轟烈烈的群眾運動，和「國會街頭化」中誕生的，現在看來國會改造也正是如此。
林濁水說，只是過去民進黨和憲改運動群眾互相支援，合作無間，現在呢？看來有合作更有尷尬得民進黨根本說不出口的地方。但是無論如何，國會改革是憲政樞紐性改革，一旦啟動，憲政體制行政立法的權責關係，必然要被逼上枱面，無從迴避，這様的發展，是等了30年的好事。
林濁水也提醒民進黨，拜託不要再以自己從黨外時到現在、嘲笑了半世紀的五權憲法體制，做自己和孫中山信徒的國民黨辯論的「理論基礎」了，難道除了三民主義之外，民主國家那麼多精彩的憲政理論一點都沒唸過？或者都不屑一顧？還是認為自己過去幾十年的主張原來都是狗皮倒灶？