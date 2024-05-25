夏天「內行不是先換冷氣」！1家電浪費電2.5倍：台電、師傅全認證

朱記豬肉餡餅「生到發亮」！客慘腹瀉　衛生局衝信義遠百揪2缺失

▲有民眾上網抱怨，前往遠百信義A13的朱記餡餅粥店用餐，桌上餐點的內餡完全沒熟。（圖／翻攝爆料公社）
▲有民眾上網抱怨，前往遠百信義A13的朱記餡餅粥店用餐，桌上餐點的內餡完全沒熟。（圖／翻攝爆料公社）

記者潘毅／綜合報導

食安問題又亮起紅燈！有民眾上網抱怨，前往遠百信義A13的朱記餡餅粥店用餐，上桌的餐點「內餡竟生到發亮」，已經不小心咬下一口的他，後續出現發燒、腹瀉症狀。對此，台北市衛生局獲報後也在今日派員前往現場稽查，更查獲「2項衛生缺失事項」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「太離譜了！」民眾於臉書社團《爆料公社》上發文控訴，前往遠百信義A13朱記餡餅粥店，點了一份豬肉餡餅，等到餐點上桌後咬下一口，才發現裡面的肉餡沒熟，「豬肉還生的發亮」。

▲現場仍發現「生熟食作業區無法區隔」、「煎台溫度無法顯示」2項缺失。（圖／台北市衛生局）
▲現場仍發現「生熟食作業區無法區隔」、「煎台溫度無法顯示」2項缺失。（圖／台北市衛生局）
當事人立即向餐廳反映，對方也表示餐點免單，並多送上一顆餡餅，由於當時他後續趕著上班，所以也答應了當下給出的賠償。不料事後身體卻出現異狀，不但發燒還出現腹瀉，讓他忍不住發文，希望衛生局能前往店家稽查。

針對本次案件，北市衛生局稍早派員前往稽查，北市衛生局科長林冠蓁說明，該業者產品責任險符合規定，餐點製作部分，訂有標準作業流程、搭配溫度計、計時器去製作餡餅。

▲遠百信義A13朱記餡餅粥店，現場出現「生熟食作業區無法區隔」之疏失。
▲遠百信義A13朱記餡餅粥店，現場出現「生熟食作業區無法區隔」之疏失。（圖／台北市衛生局）
不過現場仍發現「生熟食作業區無法區隔」、「煎台溫度無法顯示」2項缺失，已開立限期改善通知單，要求業者於5月30日前完成改善，若經衛生局複查仍不合格，將依違反食安法處6萬元到2億元罰鍰。

台鐵便當快吃完驚見半截大蟑螂！她慶幸：不是孩子吃到　台鐵道歉

轎車驚見「蟑螂家族」到處爬行！業者清到超崩潰　防範方法快看　

「蛞蝓壽司」送上客人桌！合點壽司曝來源　澄清沒刪過Google評論

好市多不只無條件退貨！「隱藏3服務」曝光　官方認證：全都免費

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生