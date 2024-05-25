政大畢典學生重機帥氣開道　校長勉畢業生：「鴕鳥」適時放過自己

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校長李蔡彥以 NCCU 意象（Nice、Creative、Confident、Unique）勉勵同學保持善良、創新、自信與獨特，更結合上週政大時裝週爆款的創意，希望畢業生在突破自我的同時，若感到疲憊也可以適時偽裝成鴕鳥、放過自己。AI浪潮興起，作為以人文社會科學為主要專業的政大生，李蔡彥提醒畢業生不必過度焦慮，也不用妄自菲薄，因為無論科技再怎麼進步，終究需要人的引導與協作，而政大人正是一群最懂「人」的一群人。
遠流出版社創辦人王榮文回憶起在政大就學的時光，當時承蒙許多貴人的幫助，「好像我在政大四年所遇到的人、事、書，從其中習得的一招半式，就足以讓我可以闖蕩江湖。」對於將踏入職場的畢業生，王榮文希望每位同學都能從工作中找到人生意義、志趣與快樂，同時永保對知識的好奇心，認真賺錢、認真玩並認真生活，開創屬於自己的人生追尋之旅。
「14號外交系姜豐年，1號哲學系陳怡樺。」雄鷹籃球隊創辦人姜豐年及陳怡樺伉儷擔任下午場的致詞嘉賓，姜豐年雖身體不適，仍提前錄製影片，勉勵畢業生多學習不同語言並創造自己的主場。面對現今的科技時代，跨足科技業的陳怡樺指出，人和AI相處，更重要的是如何問AI什麼問題、問什麼樣的問題，也必須知道自己真正想要的究竟為何。陳怡樺也以三個自身的小故事，鼓勵畢業生發現自身盲點、克服恐懼，並理解彼此的不同，更重要的是，要友善對待他人。
畢業生致詞代表、東南亞語言與文化學士學位學程黃湲棋感性回首在政大的時光，無論是總圖前消失的雨傘、期中火熱的政大交流版，或讓人又愛又恨、潮濕的文山區，都是在每位畢業生心中難以抹滅的記憶，最後不忘以「我們政大也很了不起！」幽默結語。土地政策與環境規劃碩士原住民專班遊思夷，著一身排灣族服現身，她說：「在求學的路上，離家越來越遠，也離自己的文化越來越疏離。」，因此更要認真學習，並注意身體健康和安全，才能更勇敢地面對困境。她以排灣族語與中文雙語進行致詞，也是政大重視多元文化代表的最佳詮釋。