陳沂因缺錢下海SWAG？挨批比雞排妹更低級 本人反擊：我笑她前科
「滋事型網紅」陳沂昨（24）日宣將加入成人直播平台SWAG，下周將合體AV男優前海龍蛙兵「壹柒柒」，消息一出引發社會各界討論，有民眾在她的臉書底下留言批評：「加入SWAG拍A片還好意思笑別人，至少人家（雞排妹）比妳高尚多了！」陳沂則親自留言反擊表示：「拍片有什麼低級呢？我不是笑她拍片欸，是笑她前科！」
記者張一笙／綜合報導
陳沂昨日在臉書上發文稱：「新一代情色教主，正式上線！」宣布公開加入成人直播平台SWAG。SWAG官方也證實了陳沂加入，透露她的首場直播將在29日晚間9點，合體前海龍蛙兵「壹柒柒」。SWAG強調，屆時陳沂將為觀眾「帶來沒有尺度上限的直播內容。」
不少粉絲看到消息以後紛紛詢問為何她要加入SWAG，陳沂則笑著表示：「缺錢下海啊！」讓不少她的粉絲都表態支持會去力挺她的直播，並表示：「妳真的太狂了」、「很正耶」、「這個好」、「只能說毫無違和感」。
不過有似乎是雞排妹的粉絲留言表示：「妳笑雞排妹，妳比她更低級！加入SWAG拍A片還好意思笑別人，至少人家比妳高尚多了！」陳沂看到以後不怒反笑表示：「拍片有什麼低級呢？我不是笑她拍片欸，是笑她前科！」
陳沂與雞排妹恩怨累積已久，陳沂曾在2021年4月看到雞排妹拍攝潤滑液產品宣傳的照片，聲稱她看到雞排妹的某個部位「黑黑的」，2021年5月2人深夜直播時吵架，吸引超過1.5萬人線上圍觀，2人也在事後提告對方違反個人資料保護法。雞排妹指控陳沂7度複誦電話號碼，最終士林地檢署判陳沂不起訴處分。陳沂則指控雞排妹以色卡號碼，影射她的手機號碼，雞排妹最終判3個月有期徒刑，得易科罰金。