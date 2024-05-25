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陳沂因缺錢下海SWAG？挨批比雞排妹更低級　本人反擊：我笑她前科

▲時常佔據社會版面的陳沂，昨（24）日宣布自己將加入成人直播平台SWAG，並笑稱自己是因為缺錢下海，有粉絲批評她拍A片比雞排妹低級，陳沂則親自反擊：「我是笑她前科犯。」（圖／記者陳明中攝影）
▲時常佔據社會版面的陳沂，昨（24）日宣布自己將加入成人直播平台SWAG，並笑稱自己是因為缺錢下海，有粉絲批評她拍A片比雞排妹低級，陳沂則親自反擊：「我是笑她前科犯。」（圖／記者陳明中攝影）

記者張一笙／綜合報導

「滋事型網紅」陳沂昨（24）日宣將加入成人直播平台SWAG，下周將合體AV男優前海龍蛙兵「壹柒柒」，消息一出引發社會各界討論，有民眾在她的臉書底下留言批評：「​​加入SWAG拍A片還好意思笑別人，至少人家（雞排妹）比妳高尚多了！」陳沂則親自留言反擊表示：「拍片有什麼低級呢？我不是笑她拍片欸，是笑她前科！」

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▲陳沂放話直播尺度沒有上限。（圖／SWAG提供）
▲陳沂宣布加入SWAG。（圖／SWAG提供）
陳沂昨日在臉書上發文稱：「新一代情色教主，正式上線！」宣布公開加入成人直播平台SWAG。SWAG官方也證實了陳沂加入，透露她的首場直播將在29日晚間9點，合體前海龍蛙兵「壹柒柒」。SWAG強調，屆時陳沂將為觀眾「帶來沒有尺度上限的直播內容。」

不少粉絲看到消息以後紛紛詢問為何她要加入SWAG，陳沂則笑著表示：「缺錢下海啊！」讓不少她的粉絲都表態支持會去力挺她的直播，並表示：「妳真的太狂了」、「很正耶」、「這個好」、「只能說毫無違和感」。

▲陳沂（右）與雞排妹（左）2人積怨已久。（圖／翻攝自陳沂、雞排妹臉書）
▲陳沂（右）與雞排妹（左）2人積怨已久。（圖／翻攝自陳沂、雞排妹臉書）
不過有似乎是雞排妹的粉絲留言表示：「妳笑雞排妹，妳比她更低級！​​加入SWAG拍A片還好意思笑別人，至少人家比妳高尚多了！」陳沂看到以後不怒反笑表示：「拍片有什麼低級呢？我不是笑她拍片欸，是笑她前科！」

陳沂與雞排妹恩怨累積已久，陳沂曾在2021年4月看到雞排妹拍攝潤滑液產品宣傳的照片，聲稱她看到雞排妹的某個部位「黑黑的」，2021年5月2人深夜直播時吵架，吸引超過1.5萬人線上圍觀，2人也在事後提告對方違反個人資料保護法。雞排妹指控陳沂7度複誦電話號碼，最終士林地檢署判陳沂不起訴處分。陳沂則指控雞排妹以色卡號碼，影射她的手機號碼，雞排妹最終判3個月有期徒刑，得易科罰金。

▲陳沂回應自己加入SWAG原因。（圖／翻攝自陳沂臉書）
▲陳沂回應自己加入SWAG原因。（圖／翻攝自陳沂臉書）
▲疑似雞排妹的粉絲在臉書上痛批陳沂「比雞排妹低級」，釣出陳沂親自回應。（圖／翻攝自陳沂臉書）
▲疑似雞排妹的粉絲在臉書上痛批陳沂「比雞排妹低級」，釣出陳沂親自回應。（圖／翻攝自陳沂臉書）

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