影／印度警車直驅醫院！一路衝上4樓掀混亂　竟是為「保護被告」

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從曝光的影片可以看見，警車開入醫院，直接穿過1樓的分診區，兩旁還有許多正在等待就醫的民眾，而且警車還一路在室內開上4樓，雖有保全人員幫忙開道，但還是讓醫院內民眾看傻眼，議論紛紛。
高級警司辛格（Ajai Singh）解釋，被告遭指控的性騷行為發生在19日晚上，隔天被告還疑似再傳露骨簡訊給女醫師，引發醫院人員眾怒。警方21日到場時，被告被團團包圍在病房內，警方擔心情況會失控，所以才選擇直接開車進入醫院，然後將被告拘留上車帶走。
辛格強調，在整個過程中並沒有人因而受傷，認為警方是做了「正確的決定」。
院方則表示，該護理人員不僅被控猥褻女醫師，且自稱有心理障礙，在案後發住進病房。院方坦承，當下有許多不滿的醫師要求「立即懲罰」被告，病房與院長室都被包圍，但被告在病房內並未收到任何傷害。目前院方已將被告停職，配合警方進行調查。
不過事發後，有醫師質疑院方與警方的作為是在保護與偏袒被告，一度引發罷工抗議。但在被告確定遭到停職後，抗議聲浪也逐漸平息。然而還是有許多民眾質疑，警車直接開進醫院的處理方式太不專業且並不適當。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110