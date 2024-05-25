高材生搶入職！台積電成就業熱門　東大教授曝：實驗室學生都去了

影／印度警車直驅醫院！一路衝上4樓掀混亂　竟是為「保護被告」

▲印度日前發生警車直接開進醫院的罕見畫面，且一路衝上4樓，讓當時醫院裡面的其他民眾全都看傻眼，議論紛紛。（圖／翻攝自美聯社／Newsflare的影片截圖）
▲印度日前發生警車直接開進醫院的罕見畫面，且一路衝上4樓，讓當時醫院裡面的其他民眾全都看傻眼，議論紛紛。（圖／翻攝自美聯社／Newsflare的影片截圖）

記者倪浩軒/綜合報導

印度日前發生警車直接開進醫院的罕見畫面，由於院內一位男護理人員被控猥褻一位女醫師，警方接獲報案後，開車一路衝進醫院，甚至直接開上4樓逮人，讓當時醫院裡面的其他民眾全都看傻眼。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據印媒《NDTV》報導，這起警車衝醫院逮人的事件發生在5月21日，地點位於北阿坎德邦瑞詩凱詩（Rishikesh）鎮上的全印度醫學科學研究所（AIIMS）。

從曝光的影片可以看見，警車開入醫院，直接穿過1樓的分診區，兩旁還有許多正在等待就醫的民眾，而且警車還一路在室內開上4樓，雖有保全人員幫忙開道，但還是讓醫院內民眾看傻眼，議論紛紛。

高級警司辛格（Ajai Singh）解釋，被告遭指控的性騷行為發生在19日晚上，隔天被告還疑似再傳露骨簡訊給女醫師，引發醫院人員眾怒。警方21日到場時，被告被團團包圍在病房內，警方擔心情況會失控，所以才選擇直接開車進入醫院，然後將被告拘留上車帶走。

辛格強調，在整個過程中並沒有人因而受傷，認為警方是做了「正確的決定」。

院方則表示，該護理人員不僅被控猥褻女醫師，且自稱有心理障礙，在案後發住進病房。院方坦承，當下有許多不滿的醫師要求「立即懲罰」被告，病房與院長室都被包圍，但被告在病房內並未收到任何傷害。目前院方已將被告停職，配合警方進行調查。

不過事發後，有醫師質疑院方與警方的作為是在保護與偏袒被告，一度引發罷工抗議。但在被告確定遭到停職後，抗議聲浪也逐漸平息。然而還是有許多民眾質疑，警車直接開進醫院的處理方式太不專業且並不適當。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

印度17歲少年酒駕開保時捷撞死2人！法院判寫報告輕放　民眾怒了

印度男1年內搭200航班狂偷！專挑「這類乘客」下手　得手百萬珠寶

地表最大規模選舉！印度大選跑6週近9.7億人投票　指標數據一次看

人力遭取代！印度IT專家：客服中心一年後會被AI「殺死」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生