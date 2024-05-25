五月天阿信「我們中國人」風波延燒！團員石頭說話了：我在時光機
▲五月天昨（24）日在北京鳥巢舉辦演唱會，阿信一句：「我們中國人」傷透台灣歌迷的心。事隔一天，吉他手石頭發文表示：「我在時光機裡！」疑似暗指自己身不由己。（圖／翻攝自五月天IG）
記者
張一笙／綜合報導
｜ 2024-05-25 18:28:07 2024-05-25 18:40:41
五月天近日在北京鳥巢連唱10場，昨（24）日在北京鳥巢開唱時，主唱阿信在與粉絲聊天時，脫口說出：「我們中國人，來北京一定要吃烤鴨！」讓中國粉絲嗨翻，但台灣歌迷卻都不買單，有粉絲拍到阿信後方4名團員都尷尬在原地。事情過了一天，吉他手石頭在臉書上用英文寫下一段話，讓粉絲們直呼：「看懂了！」
央視22日在官方微博上寫下：「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」，中國民眾也在微博上製作表格，點名沒有轉發官方微博的台灣藝人，逼得不少台灣藝人轉發表態。蔡依林甚至在南昌演唱會的謝幕時表示：「我們中國南昌的朋友最熱情」，阿信在北京鳥巢演唱會說出：「我們中國人，來北京一定要吃烤鴨」也獲得眾多中國歌迷力挺。 ▲五月天昨日演唱會在與歌迷聊天的環節時，脫口說出：「我們中國人。」引發兩岸歌迷論戰。（圖／翻攝自阿信IG）
不過，阿信的表態卻讓台灣歌迷們都十分受傷，有粉絲為阿信平反，表示他們在中國巡演，面臨到的壓力不是我們一般人能理解的。也有粉絲在PTT上以「1人做事1人擔」為標題發文表示：「阿信說的話自己擔，要罵針對主唱，但其他4個團員很無辜！」
事隔1天，吉他手石頭在臉書上以英文寫下一段文字：「about 24th May……I am late because I was in the Time Machine. When you inside the Time Machine, you will lose yourself. When you get out of the Time Machine, you will lose the moment.（5月24日這天我遲到了，因為我正在時光機裡。當你困在時光機裡，你將會迷失自己。但走出時光機外，你將錯失機會）」。 ▲五月天吉他手石頭事隔一天在臉書上發文，表示：「我在時光機裡。」暗喻團員們身不由己，不少粉絲紛紛表示支持。（圖／翻攝自石頭臉書）
不少粉絲看完石頭發文以後表示：「看懂了！」有粉絲分析石頭的貼文，表示「時光機」指的是正在中國巡迴演出的演唱會《回到那一天》，並指阿信之所以會說出「我們中國人」，原因是因為他們現在正在中國，必須遵照中國歌迷的期望說話。貼文一出，粉絲們都表示能夠理解石頭的意涵，留言表示：「看懂了」、「平安回歸」、「平平安安回來」。
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