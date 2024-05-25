打不贏林襄就加入？《炸裂吧！女孩》各務禮美奈 宣布參選小龍女
台日混血的各務禮美奈擁有深邃五官，參加台灣實境節目《炸裂吧！女孩》時，因為出色的表現圈粉無數，甚至在總決賽當天跟隊友們一同贏得總冠軍戰的第一名殊榮。近日，味全龍啦啦隊小龍女發布徵選公告，有眼尖的粉絲發現，味全龍官方頻道發布《2024全心全意為妳 小龍女徵選會》的一號參賽者，就是各務禮美奈，讓不少粉絲紛紛笑稱：「打不贏林襄就加入！」
記者張一笙／綜合報導
各務禮美奈在《炸裂吧！女孩》隸屬紅隊「Reddiebae」，與吳心緹、林芷芸、盧以恩、宋婉卉、Elkie莊錠欣等人同隊，並在總決賽的舞台上憑藉優異的表現，拿下第一名。各務禮美奈在紅隊擔任性感擔當，對於自己能夠駕馭性感舞蹈十分有信心。
各務禮美奈所屬隊伍紅隊「Reddiebae」雖然在總決賽上拿下第一名，不過林襄率領的藍隊「Pεεkabloo」憑藉著整季累積的優秀成績，最終拿下《炸裂吧！女孩》第一屆的總冠軍。因此，看到各務禮美奈宣布參選小龍女的粉絲們，才會笑著表示各務禮美奈因為打不贏林襄，所以乾脆選擇加入。
不少粉絲看到官方釋出的徵選影片後，紛紛留言支持表示：「這直接上了啦 味全啦啦隊無敵」、「臉蛋可以直接入選了」、「氣質紅隊的各務禮美奈，加油」、「是美奈，請直接入選」、「全力支持各務禮美奈」、「這太頂了啦」，就連曾拿過金鐘獎的演員隊友盧以恩也在YouTube影片底下留言：「寶寶太漂亮啦」，可見她人氣驚人。