輝達突破千元、股東會與除息高峰來！類股輪動聚焦AI與高股息
台股昨（24）日繼續挺進，市場期待輝達財報，輝達股價突破千元，資金回流AI相關類股，台積電攻上870元關卡，大盤也衝過21500點關卡，一週加權指數上揚306.87點，漲幅1.44%，終場收21565.34點。有投顧指出未來進入股東會與除息高峰，高股息題材有大額基金支撐，可追隨投信選股。AI則是產業趨勢，大型電子股都參與其中，而且強弱分明，可選擇領導股布局。
記者許家禎／台北報導
永豐投顧指出，輝達公布財報，又宣布將一拆十分割，大大鼓舞投資人，輝達股價因而突破1000美元，主要是堅定了市場對於AI的信心。由於各大CSP（雲端服務供應商）對於AI的投資持續，相關產業鏈的發展仍將推進，目前市場對於AI的期待仍在合理範圍，股價趨勢依然向上。
隨著全球股市不斷走高，投資人的情緒也偏向樂觀，永豐投顧指出，正因為股價高，風險也大，要維持市場穩定必須壓制樂觀情緒蔓延，因此FED成員始終抱持鷹派態度。事實上美國經濟表現也是不錯，因此不維繫高利率不能抑制需求膨脹，難以完成打通膨的任務。所以應該隨時留意FED的態度，不擴張，維持部位彈性。
而從本周股市表現可以看出，台股已經形成類股輪動的格局，其中主要題材為AI與高股息。未來進入股東會與除息高峰，高股息題材有大額基金支撐，可追隨投信選股。AI則是產業趨勢，大型電子股都參與其中，而且強弱分明，可選擇領導股布局。綜合以上說法，操作上可以利用類股輪動來回操作，由於FED態度不明，還是不建議大幅增持。本週指數區間看21000點至21800點。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。