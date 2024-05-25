水庫救星發威！本週鋒面雨「水庫挹注5千萬噸」 水利署親揭水情
本週梅雨鋒面襲全台，各地都有不小的雨勢，根據經濟部水利署統計，本週從23日起至24日前，全台水庫共挹注了5千萬噸的進帳，其中翡翠水庫入流量2130萬噸最多，目前已進入豐水期的降雨季節，從先前的春雨及目前的梅雨降雨情形來看，水情狀況暫時不用擔心。
記者鍾怡婷/綜合報導
水利署統計本周自20日至24日，梅雨鋒面為水庫帶來約5千萬噸的進帳，北部水庫受益較多，以翡翠水庫入流量2130萬噸最多，蓄水百分比從60%上升至64%。而供應北部地區用水的石門水庫，蓄水量百分比也略為上升，從31%上升至32.47%。
水利署也表示，此次降雨強度不大是典型的梅雨降雨型態，觀察近日降雨情形，平地受益程度可能比水庫集水區顯著，平地降雨剛好可以照顧到正在抽穗的水稻田，減輕水庫的農業灌溉壓力，包括曾文水庫、烏山頭水庫、 石門水庫等供應農業用水的水庫，放水壓力可減輕。
雖然目前南部降雨情形雖然不如北部，但梅雨本來就是北部先到，再往中南部移動，從先前的春雨及目前的梅雨降雨情形來看，水利署表示對目前的水情審慎看待，但暫時不用擔心。根據中央氣象署的預估，5月底或6月中旬，才有機會出現規模較大、可一次解決旱象的降雨，但因梅雨本來就比較難預測，是否能如期出現可一次解決旱象的降雨，水利署將持續密切關注。