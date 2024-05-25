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日本服務業不一樣了！飛東京玩看出「這改變」　77老大：更像台灣

▲近年隨著日幣大幅貶值，日本消費不再昂貴，也因此湧入了大批來自全球的觀光客，卻讓在地人萌生各種困擾（示意圖／翻攝tokyo-date）
▲近年隨著日幣大幅貶值，日本消費不再昂貴，也因此湧入了大批來自全球的觀光客，卻讓在地人萌生各種困擾（示意圖／翻攝tokyo-date）

記者潘毅／綜合報導

日本一直以來都是台灣人出國旅有的首選聖地，近年來日幣不斷貶值，更讓許多哈日族頻繁飛往當地大肆採購、旅遊。日前百萬YouTuber「77老大」也飛往日本東京觀光，他更發現當地服務業「跟十年前不一樣了」，並認為有更越台灣的趨勢。

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77老大在臉書發文提到，自己聽聞很多人都說，日本人的服務態度變了，而這次自己到了東京旅遊，觀察一段時間後也發現，「似乎跟十年前不一樣了！」

▲日本當地的居酒屋，是許多旅客前往當地一定要體驗的特殊文化，但近年來當地居酒屋卻頻頻傳出旅客與店家的消費爭議。（圖／取自pakutaso）
▲77老大也發現，日本當地店家的服務態度出現了不小變化。（圖／取自pakutaso）
77老大解釋，以往日本相當以客為尊，店員用娃娃音介紹，送客人到門口，還有千篇一律的微笑、鞠躬。而目前自己體驗到的服務依然友善，但卻是像台灣的感覺，店員做好例行的點餐、帶位，「以不打擾客人為主，有問題才會協助解決」。

這樣的變化也讓77老大認為，「這樣反而更舒服！」不用刻意做到下對上的服務，「以客為友」，跟客人像朋友，平等友善的對待，更加真誠溫暖。

▲77老大認為「這樣反而更舒服！」（圖／翻攝77大臉書）
▲77老大認為「這樣反而更舒服！」（圖／翻攝77大臉書）
許多台灣旅客看完後，也紛紛贊同表示，「真的有變」、「同意，我也覺得不需要以客為尊過頭」、「以前的面笑心不笑，暗地裡罵客人的很多，不如真誠一點，想家人或朋友確實更自在」；但也有苦主發聲，「疫情後服務態度變差，有的服務員甚至很暴躁，跟以前差太多了」、「現在搞『觀光客價』的店家變多，嚴謹的日本人，怎麼了」。

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