綠美化成果顯著！中油石化部認養林園區王公國小校園淨化獲獎
台灣中油公司石化事業部獲高雄市政府環境保護局績優認養單位獎項之殊榮，24日，在高雄市立社會教育館，由環保局簡任技正許錦春頒獎，由行政室主任王俊堯代表受獎，以顯著綠美化之成果。
記者黃守作／高雄報導
行政院環境部與高雄市政府環境保護局24日在高雄市立社會教育館，舉辦績優空品淨化區及優良認養單位表揚活動，透過高雄市政府環保局每年追蹤考核及評選機制，肯定各單位的付出，台灣中油公司石化事業部獲績優認養單位獎項之殊榮。
高雄市政府環保局簡任技正許錦春表示，維護各個公園綠地相當不容易，所以感謝績優單位對維護高雄市空氣品質的努力與辛勞，而行政院環保部一直以來戮力於推動空氣品質淨化區，利用植物吸收二氧化碳、釋放氧氣、吸收污染氣體、減少塵埃與懸浮微粒等特性，以提升都市空氣品質，並呼籲各企業一同參與認養，營造更優質的生活空間。
台灣中油公司石化事業部執行長黃三泰指出，台灣中油公司石化事業部身為國營事業，除了秉持著工安、環保第一外，更積極推動環境保護相關政策，認養林園區王公國小校園空品淨化區，綠美化成果顯著，獲高雄市政府環境保護局績優認養單位獎項之殊榮，顯見該事業部為社會環境之努力，已受到肯定及認同。
中油公司石化事業部行政室主任王俊堯說，中油公司石化事業部未來將會持續秉持環境公民的精神，以提供民眾休閒遊憩場所及優質綠色環境，一同將高雄市林園區打造成永續且宜居的幸福城市。