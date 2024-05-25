富邦悍將密切關注張育成！中職選秀狀元籤首選內野　也鎖定吳念庭

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今年的中職新人選秀會將於6月28日登場，選秀順位依序為：富邦悍將、台鋼雄鷹、中信兄弟、統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿和味全龍。
今年選秀報名截止日為6月20日中午12點，張育成若改變心意，仍有時間遞出選秀的報名申請，假如張育成確定報名參加中職選秀，勢必成為狀元大熱門，林華韋表示，球團有密切關注張育成的狀況，目前球隊選秀首選是內野手。
富邦季前釋出誠意 張育成選擇赴美
張育成去年大聯盟賽季結束後返台，曾透露不排除回台打球，並與中職球團接觸。不過，他在今年2月接受坦帕灣光芒的小聯盟合約，再次回到美國打拚。無奈春訓先是拉傷左腹斜肌，休息2個月才歸隊；傷癒復出後，張育成在光芒3A出賽14場，41打數擊出12支安打，包括2支全壘打，打擊率.293，整體狀況不錯。
怎料，近日張育成在守備時不慎與隊友相撞，經核磁共振（MRI）檢查結果為輕微撕裂傷和背部瘀青，需透過復健治療，並被球團放入7天傷兵名單。
握有選秀狀元籤的富邦悍將，曾在今年春訓與張育成面對面溝通，當時領隊林華韋表示雙方相談甚歡，並開出逼近大聯盟的合約條件，且透露他留在台灣的機會很大，但張育成並未放棄大聯盟夢想，決定赴美再拚一次。
吳念庭也是潛在目標
除了密切關注張育成動態之外，前日本職棒西武隊的旅外好手吳念庭於去年底決定返台，目前效力於業餘成棒全越運動，但尚未正式宣布投入中職季中選秀，林華韋表示，「吳念庭也是很優秀的選手，是國家隊等級，我們會好好評估，當然對他也非常有興趣。」