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富邦悍將密切關注張育成！中職選秀狀元籤首選內野　也鎖定吳念庭

▲台灣旅美好手「國防部長」張育成命運多舛，一個月內兩度傷兵名單，返台參加中職選秀可能性上升，距離選秀報名截止還剩下一個月。（圖／NOWnews資料照）
▲台灣旅美好手「國防部長」張育成命運多舛，一個月內兩度傷兵名單，返台參加中職選秀可能性上升，距離選秀報名截止還剩下一個月。（圖／NOWnews資料照）

記者路皓惟/綜合報導

效力坦帕灣光芒的旅美好手「國防部長」張育成，近日因與隊友相撞，被放入傷兵名單中，是否會就此結束大聯盟生涯，選擇回到家鄉參與中職選秀會，一切仍是未知數。握有狀元籤的富邦悍將，一直密切關注張育成的動態，領隊林華韋透露，從目前情況來看，狀元籤首選是內野手。

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富邦悍將手握狀元籤　首選是內野手

今年的中職新人選秀會將於6月28日登場，選秀順位依序為：富邦悍將、台鋼雄鷹、中信兄弟、統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿和味全龍。

今年選秀報名截止日為6月20日中午12點，張育成若改變心意，仍有時間遞出選秀的報名申請，假如張育成確定報名參加中職選秀，勢必成為狀元大熱門，林華韋表示，球團有密切關注張育成的狀況，目前球隊選秀首選是內野手。

富邦季前釋出誠意　張育成選擇赴美

張育成去年大聯盟賽季結束後返台，曾透露不排除回台打球，並與中職球團接觸。不過，他在今年2月接受坦帕灣光芒的小聯盟合約，再次回到美國打拚。無奈春訓先是拉傷左腹斜肌，休息2個月才歸隊；傷癒復出後，張育成在光芒3A出賽14場，41打數擊出12支安打，包括2支全壘打，打擊率.293，整體狀況不錯。

怎料，近日張育成在守備時不慎與隊友相撞，經核磁共振（MRI）檢查結果為輕微撕裂傷和背部瘀青，需透過復健治療，並被球團放入7天傷兵名單。

握有選秀狀元籤的富邦悍將，曾在今年春訓與張育成面對面溝通，當時領隊林華韋表示雙方相談甚歡，並開出逼近大聯盟的合約條件，且透露他留在台灣的機會很大，但張育成並未放棄大聯盟夢想，決定赴美再拚一次。

吳念庭也是潛在目標

除了密切關注張育成動態之外，前日本職棒西武隊的旅外好手吳念庭於去年底決定返台，目前效力於業餘成棒全越運動，但尚未正式宣布投入中職季中選秀，林華韋表示，「吳念庭也是很優秀的選手，是國家隊等級，我們會好好評估，當然對他也非常有興趣。」

▲吳念庭在四強賽首局開轟，幫助全越運動前進決賽，但面對興富發共4打數沒能敲出安打。（圖／翻攝自吳念庭臉書）
▲吳念庭尚未正式宣佈投入中職選秀，但已經是各隊垂涎的對象。（圖／翻攝自吳念庭臉書）

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