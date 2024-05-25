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「艾維尼」生成延至深夜！最新路徑、颱風強度　下週鋒面豪雨狂轟

▲目前熱帶性低氣壓位於鵝鑾鼻南南東1050公里菲律賓群島附近，由於受到菲律賓群島綠地影響結構，預估生成時間要到今天深夜到明天清晨才會生成首個颱風。（圖／取自中央氣象署）
▲目前熱帶性低氣壓位於鵝鑾鼻南南東1050公里菲律賓群島附近，由於受到菲律賓群島綠地影響結構，預估生成時間要到今天深夜到明天清晨才會生成首個颱風。（圖／取自中央氣象署）

記者鍾怡婷/綜合報導

熱帶性低氣壓受到地形影響結構，中央氣象署預估，最快要今天深夜到明天清晨才會生成今年第一號颱風「艾維尼」對台灣不會造成直接影響，不過沿海留意長浪發生機會。下週一（27日）鋒面靠近，下週二、下週三（5/28~5/29）鋒面籠罩台灣，尤其是下週二雨勢最大，西半部、東半部都有局部大雨或豪雨等級以上的降雨，東部、東南部有短暫陣雨或雷雨。

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氣象署預報員趙竑表示，目前熱帶性低氣壓位於鵝鑾鼻南南東1050公里菲律賓群島附近，由於受到菲律賓群島陸地影響結構，預估生成時間要到今天深夜至明天清晨才會生成首個颱風「艾維尼」。

預估路徑往北移動，朝流球南方海面前進，對台灣天氣影響不大，預計下週一、下週二最靠近台灣，要留意下週一到下週三基隆北海岸、東半部、恆春半島、蘭嶼及綠島帶來長浪狀況，由於結構受到影響，強度預估只會到輕颱上限，要到中度颱風的可能性低。

▲下週二、下週三（5/28~5/29）受到鋒面影響，下週二雨勢最大，西半部、東半部都有局部大雨或豪雨等級以上的降雨，東部、東南部有短暫陣雨或雷雨。（圖／中央氣象署提供）
▲下週二、下週三（5/28~5/29）受到鋒面影響，下週二雨勢最大，西半部、東半部都有局部大雨或豪雨等級以上的降雨，東部、東南部有短暫陣雨或雷雨。（圖／中央氣象署提供）
未來一週的天氣狀況，今晚到明天上午之前，有水氣慢慢移入台灣，中部以北、東部地區有零星短暫陣雨機會，中部以北、東北部有零星短暫陣雨，明天東部、東南部及恆春半島整天都有短暫陣雨、雷雨發生的機會，南部地區微多雲天氣，午後有熱力作用，要留意午後雷陣雨，恐有短延時強降雨、局部性大雨。

下週一（27日）鋒面靠近的過程，西半部、東北部局部短暫陣雨或雷雨，東部、東南部有零星短暫陣雨，午後留意短延時強降雨跟局部大雨。下週二、下週三（5/28~5/29）受到鋒面影響，下週二雨勢最大，西半部、東半部都有局部大雨或豪雨等級以上的降雨，東部、東南部有短暫陣雨或雷雨。

下週三（29日）鋒面移到台灣南部上空，東南部、中南部地區有局部短暫陣雨或局部較大雨勢、雷雨，其他地區零星短暫陣雨。要留意的是，下週三北台灣在鋒面後方，因此北部高溫降到攝氏24度至25度。下週四（30日）開始鋒面遠離，環境偏向西南風，中南部有局部短暫陣雨，其他地區以午後降雨為主。

到了下週五、下週六（5/31~6/1）又有一波鋒面接近台灣，西半部、東北部有雨，中南部及東部也有局部短暫陣雨。

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