「艾維尼」生成延至深夜！最新路徑、颱風強度　下週鋒面豪雨狂轟

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預估路徑往北移動，朝流球南方海面前進，對台灣天氣影響不大，預計下週一、下週二最靠近台灣，要留意下週一到下週三基隆北海岸、東半部、恆春半島、蘭嶼及綠島帶來長浪狀況，由於結構受到影響，強度預估只會到輕颱上限，要到中度颱風的可能性低。
未來一週的天氣狀況，今晚到明天上午之前，有水氣慢慢移入台灣，中部以北、東部地區有零星短暫陣雨機會，中部以北、東北部有零星短暫陣雨，明天東部、東南部及恆春半島整天都有短暫陣雨、雷雨發生的機會，南部地區微多雲天氣，午後有熱力作用，要留意午後雷陣雨，恐有短延時強降雨、局部性大雨。
下週一（27日）鋒面靠近的過程，西半部、東北部局部短暫陣雨或雷雨，東部、東南部有零星短暫陣雨，午後留意短延時強降雨跟局部大雨。下週二、下週三（5/28~5/29）受到鋒面影響，下週二雨勢最大，西半部、東半部都有局部大雨或豪雨等級以上的降雨，東部、東南部有短暫陣雨或雷雨。
下週三（29日）鋒面移到台灣南部上空，東南部、中南部地區有局部短暫陣雨或局部較大雨勢、雷雨，其他地區零星短暫陣雨。要留意的是，下週三北台灣在鋒面後方，因此北部高溫降到攝氏24度至25度。下週四（30日）開始鋒面遠離，環境偏向西南風，中南部有局部短暫陣雨，其他地區以午後降雨為主。
到了下週五、下週六（5/31~6/1）又有一波鋒面接近台灣，西半部、東北部有雨，中南部及東部也有局部短暫陣雨。