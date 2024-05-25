美國德州小學21死槍擊案 家屬提告Meta、槍枝商、動視暴雪與微軟
美國德州烏瓦德市（Uvalde）的羅布小學（Robb Elementary School）於2022年5月24日發生重大槍擊案，造成21位師生喪命，包括19位學童。罹難者家屬在昨（24）日，也就是槍擊案兩週年，宣布提告社群網路巨頭Meta，槍械製造商Daniel Defense，以及電玩發行商動視暴雪（Activision Blizzard）與暴雪的母公司微軟（Microsoft），控訴他們合謀向青少年「推銷暴力」。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，被家屬提告的Daniel Defense是犯案槍枝的製造商，而暴雪則是知名第一人稱射擊電玩《決勝時刻》（Call of Duty）發行商，家屬表示Daniel Defense與《決勝時刻》的相關廣告在IG投放，導致未成年人輕易接觸到暴力與武器，而Meta與微軟監管不嚴，未採取任何措施，也成為挨告對象。
起訴書指出，槍枝製造商在IG能夠輕易與未成年人接觸，未成年人在學校時、在家中、在深夜時，都能隨時與槍枝製造商聯繫，而不受任何監督。《決勝時刻》則是在遊戲中創造了一個生動逼真、令人上癮的暴力場景，讓未成年人輕鬆體會與學習如何使用槍械殺人。槍枝製造商、電玩發行商、社群網路平台，宛如化身為「地獄三頭犬」，讓未成年人沉迷於暴力幻想，並將槍枝視為解決問題的工具。
Meta、微軟和Daniel Defense皆沒有立即回應《路透社》的置評請求，不過代表電玩產業的娛樂軟體協會表示，許多青少年接觸電玩時間和美國相似的國家，槍枝暴力皆遠少於美國，將重大槍擊案與電玩聯繫的指控並無實質根據，且反而會分散了社會對槍枝暴力問題的注意力。