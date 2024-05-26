台星集體表態、10萬人反修法 唐綺陽：看見人能變臉到什麼程度
中國大陸不滿總統賴清德強調兩岸互不隸屬，發大外宣聲明強迫台灣明星表態立場、質疑在野黨違法通過國會職權修正相關法案，引發約10萬人上街頭抗議，星座專家唐綺陽今（26）日在臉書表示，最近透過一些例子看到人能變臉、變形到什麼程度，讓人不敢置信，提醒人心難測，「把別人當神，就有信念坍塌的痛苦。」
記者楊穎軒／綜合報導
唐綺陽說，過去一週三星衝刺，大家充分感受到何謂「起風了」，人間正式走進「風的時代」，而風代表人，多人上街表達意見就是活生生的證明，而人也會帶頭搞排擠、霸凌，例如舒淇活動中疑似受日籍女星森星推擠、台灣藝人被逼迫表態政治立場。
此外，唐綺陽補充，人還有個特質，就是隨著收入、地位、權勢或成長因而發生變化，讓人既傷心又覺得不可思議，希望大家記住這種感覺，不要輕視人性難測，也避免太快一廂情願，「別一股腦太快信任或輕易造神，記住，人就只是人，把自己當神，就有跌落神壇的一天，把別人當神，就有信念坍塌的痛苦。」
唐綺陽直言，人心有多難測，未來就有多少變數，這是正常現象，因此不用恐慌，「總之，風的時代致勝關鍵就是人，人的質感，是否善良，能否搞懂別人，會不會看人、選人，怎樣能被人接納，品性、品質如何？這，都是風時代的競爭力。」
依星象角度，從土時代跨到風時代，唐綺陽指出，未來將進入講謀略、懂說話、會表達、運用人際跟「以政治角力拚輸贏」的新時代，所以我們腳步也不能停，不管喜不喜歡，或多或少都要懂點政治，懂點「人與人之間的那點眉腳」，建議廣結善緣，如果交對朋友更加分，或是文筆好、點子多又更棒，風的時代就靠這些致勝。