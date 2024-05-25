供電是國安問題！卓榮泰：安全穩定供電是政府對人民的承諾

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卓榮泰致詞時感謝全體台電同仁為穩定供電所付出的辛勞，台電王耀庭總經理日前曾說：「保護台電員工，我無所懼」，這句話令他感觸良多，在大家聽取簡報的當下，正有台電員工在電線桿上方辛勤作業，他們不畏風吹、日晒、雨淋，努力舖設和修復電力線路，讓家家戶戶都能穩定供電，令人感佩，因此他上任後第一個周末，特別安排前來視察，慰勉所有台電同仁的辛勞。
卓榮泰強調，安全穩定的供電，是政府對人民的承諾，尤其台灣在世界產業供應鏈上扮演至關重要的角色，肩負世界經濟穩定發展的責任，因此提供安全穩定的電力，亦是我國對全世界的承諾，請全體台電同仁務必展現決心，讓政府得以落實這項承諾。
卓榮泰說，電力的供應相當專業與複雜，當有任何一個環節發生閃失時，即會影響國人用電，而一般民眾不易區辨跳電、停電、限電、斷電、缺電的差異，絕大多數跳電案例皆來自於外力因素或人為疏忽，因此台電的責任就是降低人為疏忽的機率，並採「事前防範、事後補救」方式減輕外力因素所造成的傷害，以穩定供電及提高供電品質。
卓榮泰進一步指出，如不幸遭受天然災害侵擾而造成停電，也要在停電事故發生後，積極展現誠意向民眾溝通，迅速且清楚地說明停電原因、復電時間等資訊，並力求在時程內完成復電工作；同時，電力修復完成後，也要指派專業人力針對電力系統區域環境進行全盤檢查，確保電網韌性與安全，讓日後類此事件發生機率能夠降到最低，相信只要大家拿出誠意、迅速解決並進行安全檢查，人民會感受到政府真正在為大家做事。
卓榮泰提到，桃園電力用戶數在十年內增加20萬戶，增加幅度高達18.1%，致使線路及設備負擔增加，因此針對台電公司所提增設變電所，解決配電饋線不足一事，需要中央與地方政府共同努力，請經濟部郭智輝部長、林全能次長及台電公司曾文生董事長與地方政府加強溝通聯繫，讓地方政府能夠協助配合。
針對台電公司反映特定地區留才不易問題，卓榮泰說，中央也會給予支持，希望日後新增的人力皆能發揮專業精神、展現效率，確保有足夠能量可以達成穩定供電目標。
卓榮泰強調，穩定供電是國安層次問題，政府對人民及世界供電無虞的承諾，就寄託在每一條電線、每一根電線桿、每一間變電所，以及每一位台電同仁的手上，他要代表總統賴清德感謝所有台電同仁長期以來對於穩定供電的付出，政府一定會做所有台電同仁的後盾，希望大家持續努力，讓台灣能夠繼續發展國家經濟、改善人民生活品質、提高國家安全與地位，進而向全世界招手，吸引全世界來台投資。