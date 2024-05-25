日本足球巨星本田圭佑來台！精準點出台灣足球發展問題：場地太少

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隨著政府與各界推動，近年臺灣基層足球蓬勃發展，更多家長願意鼓勵孩子參與足球運動。作為亞洲足球先驅者的日本，在國際賽事中更是受到矚目，在基層足球的推廣上更是受到多方的支持。許多孩童從小即接觸足球運動，而在小學三、四年級更是投入足球運動重要的年紀，但過往日本國內沒有U10全國性足球錦標賽，且為了改善日本教育體制下習慣依賴家長的情況，日本足球巨星本田圭佑於2023年創立專屬於U10選手的「4v4足球賽」。
「4v4足球賽」有別於傳統11人或是5人制足球，每場比賽僅有10分鐘，每隊只有4名球員上場，持球隊伍須在20秒內控球突破半場並完成射門，其中最具特色的賽制則是賽事不允許教練於場邊對球員進行指導。讓小球員在快節奏環境下根據自己的經驗與想法做出決定，訓練小球員的獨立自主與解決問題能力。在致力於培育足球員的理念下，2023年夏天由「藍武士」本田圭佑創立的特色足球賽事 — 「4v4足球賽」，首季便吸引近1,400支隊伍、18,000位小球員參加，在日本國內獲得廣泛迴響。
本田圭佑抵臺宣傳 親自下場與小球員傳授球技
2016年夏天，本田圭佑曾來到臺灣舉辦「本田圭佑足球營」，吸引足球小球員爭相報名，當時本田圭佑即承諾會再訪臺灣。並透過本次4v4活動兌現當年承諾，睽違8年，帶著首創的「4v4足球賽」再次來臺，舉辦「4v4足球挑戰賽」，介紹「4v4足球賽」給熱愛足球的臺灣球迷。於今日（5/25）熱鬧舉辦的「4v4足球挑戰賽」，透過實際模擬對戰讓小球員交流、切磋球技，體驗「4v4足球賽」的獨特賽制。
除此之外，本田圭佑也展現親民風範，親自率領團隊下場與小球員們一同競賽。現場參賽的小球員從台灣各地而來，更帶著本田圭佑球員卡前來見心中的足球偶像，賽後也分享很榮幸能跟偶像同場踢球，並期待未來能像本田圭佑一樣站上國際舞台。參賽的球員家長也表示「4v4足球挑戰賽」規定場邊不能有教練指導的賽制很有趣，能夠訓練小朋友的獨立判斷能力，是個很有意義的賽事。
本田圭佑：台灣足球場地太少
在活動後本田圭佑分享說：「相隔那麼多年再次來到臺灣很開心，因為原本有聽說臺灣踢足球的人口較少，但透過今天的活動跟小球員一起踢球，發現臺灣有許多喜歡足球運動的小球員都很有潛力，希望藉由這次活動能讓臺灣小球員實際體驗「4v4足球賽」，也為即將於2025年到來的首屆亞洲盃賽事預熱，讓更多人能夠認識並喜愛這項運動，」。而本次的「4v4足球挑戰賽」，本田圭佑與團隊也感謝贊助商雲豹能源、三井不動產集團及瑞助營造的參與，有他們對基層足球運動的大力支持，讓活動得以順利舉行，並為小球員們提供寶貴的交流與學習機會。
對於台灣足球發展，本田圭佑相當中肯的點出問題，他直言軟硬體設施不夠，阻礙了孩子成長的可能，「臺灣的能踢足球的場地我認為太少了，所以要讓足球實力增強是非常困難。」他點出足球場地設備的提升絕對是一個國家足球發展重要的一環，台灣足球基礎設施仍待提升，必須提供小球員良好的訓練場地，再來談訓練。