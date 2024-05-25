立志杯爆打檸檬活動超紓壓　開發學子職人魂

高雄市立志中學園遊會今（25）日登場，在地茶飲連鎖品牌「頌茶」贊助資料處理科舉辦別開生面的「立志杯」爆打檸檬活動，不僅極具趣味性，也讓學生提早體驗職場的辛苦，達到寓教於樂的目的。
記者陳美嘉／高雄報導
為了讓學生早日接觸職場實況，由「頌茶」技術指導及提供原物料，首創「立志杯」爆打檸檬活動，構想源自於近日網路超爆紅的一款熱門飲品「爆打檸檬香綠妍」。飲品選用整顆新鮮檸檬切成片狀後由店員手工急速爆打，讓檸檬完全釋放出滿滿的維他命C及天然香氣，過程中發出的敲打聲響讓人超紓壓。
同學限時在15秒內使盡吃奶的洪荒之力爆打檸檬，過程相當療癒，親自下場體驗爆打的同學都表示，雖然只有短短的15秒，卻深深體會到職場不輕鬆的一面，也感謝學校用心良苦，讓有志就業的學生提早與職場無縫接軌。
「頌茶」執行長田孟軒表示，看到同學們認真比賽的精神非常感動，對台灣年輕人也很有信心，將提供同學們打工和實習的機會，早日開發心中的職人魂，為勞動市場增添生力軍，也為年輕學子打開更廣闊的視野。
立志中學資料處理科老師孫誌成協助此次活動，他常帶領學生四處比賽得獎，今年的5月中旬又帶領學生拿到國際網界博覽會白金獎，每年校內舉辦的餐飲達人競賽，更提供餐飲科學生結合青年微型創業與資訊結合概念，展現個人風格與專業技術與形象，驗收具體學習成效。