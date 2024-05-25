智利137死致命惡火是人為！消防員與林業官員縱火被逮 動機待查
智利當局今（25）日宣布逮捕了一位22歲的年輕消防員和一位林業官員，罪名是涉嫌縱火。今年2月智利度假勝地比納薩瑪市（Vina del Mar）發生嚴重火災，在強風及熱浪助長下火勢一發不可收拾，造成137人死亡，當地超過1萬6000人因住家被燒毀，流離失所，而本該負責打火的消防員與官員竟是縱火犯，引發震驚。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，被捕的官員在國家林業公司就職，該機構的任務正是負責撲滅森林火災。今年2月2日，位於智利首都西北方約110公里的沿海城市比納薩瑪，爆發大火，最終造成137人死亡，是本世紀全球死傷第二嚴重的火災。
檢方表示，調查後發現大火的最初起火點共有四處，且彼此距離相等，顯然是人為縱火。而檢方在嫌犯家中發現了縱火的裝置與材料，目前正在調查嫌犯是否還有涉及其他火災。
當地消防局指揮官馬吉奧洛（Vicente Maggiolo）對於有消防員因涉嫌縱火被捕感到震驚，強調「絕不允許這樣的事情發生」，並認為這應該只是一起個案。
根據《法新社》報導，警方目前認為林業官員是縱火主謀，而消防員則是共犯，負責提供縱火的工具與知識。目前還不清楚縱火的動機是什麼，有待進一步調查釐清。