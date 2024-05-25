PLG季後賽／艾夫伯砍38分！攻城獅以118:102勝領航猿　系列賽1:1

我是廣告 請繼續往下閱讀
這場比賽攻城獅開賽很快找到進攻感覺，本土前鋒李家瑞大爆發，上半場三分球5投5中，砍下全隊最高的15分，不只是他，球隊前兩節外線手感好得嚇人，團隊三分球23投13中，三分命中率高達56.5%，也追平了聯盟季後賽半場團隊三分紀錄。
前一場比賽領航猿就對霍立飛在場上爭搶進攻籃板沒有太好的辦法，此役他們在這方面問題的解決上也差強人意，這讓落後的主場軍在追分時相當不容易。易籃再戰後，攻城獅又是單節攻下29分進帳，繼續在桃園巨蛋將分數拉開。
而除了外線手感火燙之外，攻城獅今晚對於盧峻翔的限制加強，讓這位上一場攻下24分的領航猿本土一哥，今天很多時候只能被迫傳球，雖然他今晚傳出了多達12次助攻，不過球隊進攻端在外線因此少了一個進攻重心。
艾夫伯轟38分 率隊取勝
末節領航猿數度發起反撲，但是最後2分鐘左右，艾夫伯命中三分球，盧冠軒快攻上籃，再加上狄帝補籃得分，攻城獅靠著沉穩的處理，順利守下勝利，取得比賽勝利。
艾夫伯今天24投10中，得到38分5助攻，雖然他的投籃命中率仍有可加強空間，但是靠著老經驗取得14次罰球。攻城獅團隊三分球34投18中，團隊外線命中率超過5成，得分火力大爆發，順利取勝。