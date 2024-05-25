比即時通還早出現！「始祖級通訊軟體」ICQ要關了 停運時間曝光
又一個6、7年級生的回憶即將消失！始祖級通訊軟體「ICQ」，近期宣布即將在6月底停止運作，結束27年營運歷史，消息曝光也引發全球老用戶的不捨。
記者潘毅／綜合報導
通訊軟體「ICQ」最早發布於1996年11月，是由幾個以色列青年組合開發完成，命名則採用「I seek you」的諧音簡寫，這款軟體不但可以透過網路聊天、傳送訊息，甚至還能傳送檔案，最經典的就是一聲「喔喔」通知音，隨著版本不斷更新，還能玩小遊戲同樂、與朋友視訊，這款軟體更是到了2022年還有持續更新。
要知道後來在台灣廣受歡迎的「Yahoo!奇摩即時通」，是在1998年才首次發布，而還存在的Skype，則是到2003年才問世，也足以顯見「ICQ」始祖級的不敗地位。
其實ICQ經過多次易主，先是在1998年被美國線上AOL買下，後來又因為千禧年網路大爆發，在各種軟體的競爭下逐漸式微，又於2010年被轉售給俄羅斯的網路公司Mail.Ru，到了隔年再度推出手機版軟體。
不過就在昨（24）日ICQ官方正式宣佈，將在今年6月26日停止運作，ICQ用戶可以改用俄羅斯當地的即時通訊軟體VK Messenger，但對於其他國家用戶來說，這也象徵著一個世代的完結。