周董才不甩小粉紅謾罵！粉絲揭：他根本沒微博帳號 本人親吐內幕
中國官媒央視22日在微博表態：「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」、「台獨死路一條，中國終將實現完全統一！」類似口號讓兩岸關係再度陷入緊張，許多台灣藝人還轉發貼文表態。大陸網友還忙著整理沒表態的台灣藝人名單，但台灣網友則是點名歌手「周杰倫」，沒有辦微博社群帳號，輕鬆逃過一劫，至於周董為何不辦微博，本人曾霸氣用1句話回答。
記者施以慧／綜合報導
在520新任總統就職典禮上，上任的賴清德曾說過，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬。」堅定捍衛台灣主權言論，讓中國勃然大怒，中國官媒央視還為此反擊，「「台獨死路一條，中國終將實現完全統一！」
盤點第1波轉發央視微博的台灣藝人名單，只有侯佩岑、歐陽娜娜、楊宗緯等人，其他沒表態的台灣明星，立刻被小粉紅列出來做成表格，慘遭大陸網友撻伐，嚇得楊丞琳、張韶涵、吳克群、汪東城、陳妍希、明道、郭品超、辰亦儒、賴冠霖等人接力表態。
但這份出征名單中，天王「周董」周杰倫倒是逃過一劫，因為他沒有辦微博。至於為何不辦微博？周杰倫先前早已霸氣回覆：「我不玩，因為我不要跟別人一樣。」不甩他人眼光的作風，相當有個性。而周杰倫的愛妻昆凌則是因為國籍在澳洲，儘管未發文表態，還是成功躲過中國網友轟炸。而五月天的阿信和蔡依林雖未發文轉發，但昨（24）日也分別在演唱會上嗨喊「我們中國人」、「我們中國南昌最熱情。」第一時間就登上微博熱搜，引發熱議。