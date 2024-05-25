名家論壇》黎榮章／大數據分析國會改革　誰是立院聲量王？

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【第九名】傅崐萁聲量4.8萬則，身為藍營大黨鞭，傅崐萁是民進黨立委砲轟焦點，加上綠營刻意將近來的國會爭議與中國因素連結，日前剛率團訪中的傅崐萁自然成為輿論重心。
【第八名】郭國文聲量4.9萬則，郭國文在517衝突當天，數度嘗試攻上主席台，後來也成為摔傷送醫的其中一人；郭國文當天並搶走立法院秘書長周萬來懷中文件，國民黨立委群起指責他攻擊長者，要將他送立法院紀律委員會。
【第七名】柯建銘聲量5.7萬則，他近日數度親上第一線主持民進黨團記者會，態度強硬引領黨團攻防論述走向；柯並公開表態條文三讀後，民進黨將提釋憲，在合憲前賴清德不會到立院國情報告，形同再向藍白下戰帖。
【第六名】徐巧芯聲量7.5萬則，徐巧芯因為議事攻防的準備充足，引領藍委穿戴護具風潮，引來不少討論，加上徐巧芯本就是輿論焦點，她在議場一言一行也被網友用放大鏡觀察，諸如抱枕被黏鼻屎、踹綠委陳亭妃等事，都引發熱議。加上網紅四叉貓在這段時間內發起「朝聖徐巧芯家」活動，也讓徐巧芯在議場之外有更多被討論議題。
【第五名】陳菁徽聲量8.4萬則，藍委陳菁徽在517議事衝突中，在主席台上遭綠委鍾佳濱擒抱重摔，因為過於生動的衝突畫面全被現場媒體錄下， 陳菁徽事後痛哭秀出自己大片瘀青的照片，並要對鍾佳濱提告，因整體事件畫面太過震撼，引發許多討論。
【第四名】沈伯洋聲量9.4萬則，創辦黑熊學院的沈伯洋原就在網路上頗具知名度，在517衝突當晚，沈嘗試進攻主席台但被國民黨接力阻擋，最後他頭部朝下摔落主席台；與陳菁徽事件相同，因沈伯洋就在眾人面前重摔送醫，影片迅速在網路發酵，也讓當時已經在立院外聚集的群眾激憤。沈伯洋隔日現身直播報平安，他的病況、他控訴的內容，也備受網友關注。
【第三名】鍾佳濱聲量10.5萬則，鍾佳濱因517的驚天擒抱陳菁徽事件，讓個人聲量一舉衝高，到底他是性騷擾，還是真的「腳滑」？藍綠雙方各說各話。而鍾佳濱近日扮演民進黨團的「衝組」，在議事攻防中屢有激情演出，例如嗆要把周萬來趕下主席台等，讓他個人聲量保持不墜。
【第二名】韓國瑜聲量17.4萬則，他連日來親自主持高衝突強度的院會，不假副院長之手，曝光率極高。而院長裁量權對議事進行有重大影響，藍、綠黨團都仰仗韓國瑜的裁決，柯建銘更對他溫情喊話，希望韓能喊「休息、協商」，讓法案回到朝野協商好好逐條討論，柯願為此向韓國瑜道歉。顯然國會議長一職賦予韓國瑜超然地位，也讓他擁有其他立委截然不同的聲量。
【第一名】黃國昌聲量23萬則是近來聲量上的最大贏家。黃國昌身為民眾黨團本會期總召，主導黨團議事攻防走向，在他決定下，民眾黨與國民黨聯名提出國會改革修法條文，在議場上也緊密合作，藍白聯盟穩居多數，讓民進黨在表決上毫無招架之力，也成為綠委的頭號眼中釘，場外抗議群眾更痛批黃國昌「背叛運動」、「背叛太陽花」，但黃國昌本人毫不受影響，他連日在國會直播，為支持者即時解說會議現場狀況、條文內容、釐清爭議點，直播人氣極高，顯示他的人氣和底氣。
事實上，在聲量前十名之外的其餘立法委員，也透過不同方式在這一波國會改革議題攻防中斬獲不少聲量，例如黃捷擅長社群操作，5月21日表決通過國會調查權相關條文之後，她馬上在臉書貼文稱「查水表條款通過」，期間獲得2.9萬則聲量；向來具有全國知名度的謝龍介，也在21日立法院各黨團持續僵持下，突然高歌大唱「清德兄剛就職今天就在送終」，畫面被捕捉後被製成短影片於網路上廣為流傳，期間共創造2.1萬則聲量。其餘立委如吳思瑤、王鴻薇、陳玉珍等人，在這段期間的網路聲量也都在2萬則以上，聲量成果相當可觀。
國會改革法案是新會期最大衝突，趁著立院再成為全國焦點，立委們無不把握機會，使出渾身解數，盼在聲量上有所斬獲；不過，聲量累積而來的觀感是好是壞，人設是堆疊還是崩塌，恐怕立委們也要好好拿捏。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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