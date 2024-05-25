百靈果遭吼出青島東路！Ken怒「被斷章取義抹黑」：沒diss太陽花
知名Podcast節目《百靈果News》主持人凱莉與Ken在5月21日前往立法院外，觀看抗議「國會改革」抗議群眾的人潮，卻因為過去針對太陽花的言論而遭現場群眾叫罵趕出會場。對此，今（25）日百靈果也發出新影片澄清，Ken表示自己從頭到尾沒有沒有diss太陽花的意思，是遭到「斷章取義」抹黑。
記者潘毅／綜合報導
這部影片中，Ken氣憤大喊：「一直有人說我在嘲笑太陽花這件事，讓我覺得非常生氣！」隨後解釋，自己當初之所以說太陽花學運「搞笑賣萌」，是因為長輩在群組轉貼文章，說中國用搞笑賣萌的方式來洗台灣年輕人的腦，「所以我就直接回應他說『其實沒有啊，台灣我們也會用搞笑賣萌的方式吸引年輕人參與政治』。」
Ken也回憶起自己當年參與太陽花學運，在網路跟現場都有看到很多惡搞政治人物的圖片，參與者藉此拉抬現場士氣，讓他人感到有趣、被吸引來了解這件事。在自己角度看來，這就是一種「搞笑賣萌」的操作方式，「希望大家可以理解，我完全沒有diss太陽花的意思。」
至於百靈果先前與館長一起錄節目時，曾提到「憑什麼要公眾人物負公共責任」的爭議，Ken也澄清當時節目中，是凱莉提到，「『有一種說法』，沒有人繳稅給我們，憑什麼要我們負跟政治人物一樣的責任」，自認是遭到斷章取義。不過，凱莉表示：「我知道有些人是真的聽了以後還是覺得不舒服，你不喜歡我們的態度、不喜歡我們總是嘻嘻哈哈，那我們OK，我們就尊重。」