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百靈果遭吼出青島東路！Ken怒「被斷章取義抹黑」：沒diss太陽花

▲網紅「百靈果」主持人凱莉與Ken，日前到青島東路現場，卻被現場群眾吼出去。（圖／取自百靈果IG）
▲網紅「百靈果」主持人凱莉與Ken，日前到青島東路現場，卻被現場群眾吼出去。（圖／取自百靈果IG）

記者潘毅／綜合報導

知名Podcast節目《百靈果News》主持人凱莉與Ken在5月21日前往立法院外，觀看抗議「國會改革」抗議群眾的人潮，卻因為過去針對太陽花的言論而遭現場群眾叫罵趕出會場。對此，今（25）日百靈果也發出新影片澄清，Ken表示自己從頭到尾沒有沒有diss太陽花的意思，是遭到「斷章取義」抹黑。

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這部影片中，Ken氣憤大喊：「一直有人說我在嘲笑太陽花這件事，讓我覺得非常生氣！」隨後解釋，自己當初之所以說太陽花學運「搞笑賣萌」，是因為長輩在群組轉貼文章，說中國用搞笑賣萌的方式來洗台灣年輕人的腦，「所以我就直接回應他說『其實沒有啊，台灣我們也會用搞笑賣萌的方式吸引年輕人參與政治』。」

▲今（25）日百靈果也發出新影片澄清，Ken表示自己從頭到尾沒有沒有diss太陽花的意思，都是遭到「斷章取義抹黑」。（圖／翻攝百靈果IG）
▲今（25）日百靈果也發出新影片澄清，Ken表示自己從頭到尾沒有沒有diss太陽花的意思，都是遭到「斷章取義抹黑」。（圖／翻攝百靈果IG）
Ken也回憶起自己當年參與太陽花學運，在網路跟現場都有看到很多惡搞政治人物的圖片，參與者藉此拉抬現場士氣，讓他人感到有趣、被吸引來了解這件事。在自己角度看來，這就是一種「搞笑賣萌」的操作方式，「希望大家可以理解，我完全沒有diss太陽花的意思。」

▲曾在粉專上貼出與節目組對話紀錄，內容提到民進黨太陽花的時候是如何用搞笑賣萌的方式把馬英九拉下來」
▲百靈果曾在粉專上貼出相關對話紀錄。（圖／取自百靈果臉書）
至於百靈果先前與館長一起錄節目時，曾提到「憑什麼要公眾人物負公共責任」的爭議，Ken也澄清當時節目中，是凱莉提到，「『有一種說法』，沒有人繳稅給我們，憑什麼要我們負跟政治人物一樣的責任」，自認是遭到斷章取義。不過，凱莉表示：「我知道有些人是真的聽了以後還是覺得不舒服，你不喜歡我們的態度、不喜歡我們總是嘻嘻哈哈，那我們OK，我們就尊重。」


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