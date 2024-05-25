周揚青戰《浪姐5》遭淘汰！臨走不忘霸氣發言 圈粉網友：好大方
亞洲舞王羅志祥的前女友周揚青日前宣布參戰大陸實境節目《浪姐5》《乘風破浪的姐姐2024》，由於周揚青沒有任何唱跳基礎，宣布加入時還引起不小的騷動，不過憑藉著美貌，周揚青還是一路過關斬將，甚至還順利進入第3次公演，遺憾最後因為排名墊底，在最新1集節目中慘遭淘汰。但她完全沒有喪氣，還坦言自己毫無遺憾，還承諾將免費贈送衣服和面膜，供其他參賽者使用，讓網友大讚：「女神超級大方！」
記者施以慧／綜合報導
周揚青雖然被淘汰，但在發表感言時倒是相當豁達：「一丁點遺憾都沒有。」甚至還坦言自己在節目收穫上，大感意外，「其實我來（參加節目）是沒有抱著要交朋友的目的，但是我真的認識了很多很知心的朋友。」對於可以來上節目，周揚青表示自己非常感恩，也被大家充滿拚勁、從不放棄的態度感動，最後還不忘以幽默的態度為自己在《浪姐5》劃下完美句點，「雖然我要走了，但是我……這句話不知道怎麼說，就人走茶不涼！」讓全場哈哈大笑。
周揚青後續也在個人微博上貼出這段受訪的影片，以服飾品牌老闆的身分霸氣發言：「雖然我人走了！但是你們如果需要我的面膜啊衣服啊啥的，你們需要就直接說！我就直接送！我永遠都是你們的後備，人走，茶不涼～」讓網友讚嘆，「好有錢」、「可愛直爽的性格真的好圈粉」、「就喜歡姐姐這個性格，大方又有意思。」