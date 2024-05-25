阿猴城特殊星光才藝發表會

屏東縣政府今（25）日在六堆客家文化園區演藝廳，舉辦第七屆阿猴城特殊星光才藝發表會，以「在浩瀚無垠的星際裡來一場屬於你的冒險」為主題，縣長周春米擔任星際戰艦的艦長，帶領全場近700位身心障礙學生及家長一起遨遊宇宙星空，讓民眾了解特教孩子對於生命的熱情，場面溫馨。
記者莊全成／屏東報導
阿猴城特殊星光才藝發表會因疫情停辦五年，周春米上任後，為了讓弱勢學童擁有展現自我的舞台，積極籌備恢復辦理，讓特教孩子們圓夢。今年共有多達57組的孩子報名參加，包括動態的團體創意舞蹈發表及個人才藝擂台賽。許多家長看著台上的寶貝們賣力又自信的表演，不禁熱淚盈眶，紛紛表示照顧身心障礙的孩子必須比別人付出更多的心力，期盼的就是看到孩子開心的笑容。
周春米表示，每個特教孩子都是父母眼中獨一無二的大明星，每位家長也都是陪同孩子探索人生的艦長。看著孩子們把握難得的機會，使出渾身解數，發揮平日辛勤練習的成果，在舞台上發光發熱，縣府團隊理解帶著特教孩子的不容易，因此會持續為特教的孩子爭取更多的資源與支持，讓他們在人生每個過程中都能感受到溫暖，成為最耀眼的繁星，讓社會大眾感受學生的生命力。
周春米指出，「有愛無礙」一直是屏東的特殊教育理念。透過本次活動，激勵身心障礙孩童的潛能與創意，每個孩子開懷又充滿自信的笑容，就是送給父母最好的禮物。這次活動沒有排名，因為每個孩子都是獨一無二的，能夠站上大舞台面對觀眾展現自己的特色，就值得肯定。也希望透過參與表演，增進大家的勇氣與自信，感受到社會大眾的溫暖與關懷。