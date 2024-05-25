高雄屁孩「爬捷運站屋頂」比YA！疑似翻柵欄逃票 恐挨罰7500
高雄3名15歲的少年疑似想模仿外國跑酷運動，不僅攀爬上捷運獅甲站體的屋頂，更在捷運內任意跨越柵欄出站，並拍影片表示「教你們怎麼搭捷運」，被警衛發現後喝斥他們離開，不過後續影片在網路上曝光，捷運警察隊獲報立即調閱相關監視影像，今（25）日下午循線找到涉案少年，後續依大眾捷運法開罰1500到7500元。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，昨天有3名少年爬上高雄捷運獅甲站站頂，雙手高舉比YA，保全見狀立即驅離，少年不僅不悔改還在捷運站內翻過圍籬衝刺，疑似光明正大的逃票，3人還錄下全過程，表示「教你們怎麼搭捷運」。
高雄市捷運警察隊表示，在25日中午接獲高捷文化中心站的報告，發現有兩名少年的特徵與涉案人相符，他們立即通報捷運警察隊，並在14時08分左右，在美麗島站將涉案人攔下；根據初步調查，涉案的3名少年分別為洪姓少年（15歲）、楊姓少年（15歲）及吳姓少年（15歲），他們結伴外出遊玩因無聊，就模仿外國跑酷運動。
警方表示，3名少年均已違反大眾捷運法第50條1項3款規定，可處1500元以上、7500 元以下罰鍰；另於站體內跨越柵欄出站部分，也違反大眾捷運法第50條1項4款規定，可處1500元以上、7500元以下罰鍰。同時，影片中少年任意跨越柵欄出站之逃票行為，由高捷公司依規定追繳應補票價外，並應支付票價50倍之違約金。