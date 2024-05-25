PLG季後賽／攻城獅G2一口氣寫隊史「6紀錄」！勇奪季後賽客場首勝

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開賽攻城獅打出12：4的攻勢，領航猿靠著盧峻翔、李家慷、伯朗（Alec Brown）等人率隊咬住分差，不過首節結束仍有15分差距。次節在沃許本（Jason Washburn）的帶領之下追到個位數差距，對手仍頻頻在外線開火，半場結束領航猿以49：63落後。李家慷攻下12分為領航猿全隊表現最佳。
易籃後，對手仍維持3分線手感，第3節剩下4分鐘，周儀翔、盧峻翔接連投進3分追近比分，前3節結束領航猿仍落後14分。末節開賽周儀翔、沃許本皆把握住2罰，雙方回到10分差，剩下3分多鐘時盧峻翔、沃許本接連突破上籃，最後仍反撲失利，終場以16分差吞敗。
攻城獅寫多項紀錄 首次季後賽客場贏球
攻城獅洋將艾夫伯G2全場攻下38分，追平攻城獅隊史季後賽個人單場最高得分，原為辛巴在2021-22 賽季創下的。除了他之外，今天攻城獅團隊也寫下多項紀錄，說明他們能拿下這場勝利實至名歸，包括：
📌隊史第一次季後賽客場贏得勝利
📌118分破隊史最高季後賽得分(原為110分)
📌首節團隊9記三分追平聯盟團隊紀錄
📌李家瑞首節命中4記三分追平聯盟季後賽單節個人紀錄(原為喬登)
📌上半場命中13顆破聯盟季後賽半場團隊三分記錄
📌艾夫伯38分追平攻城獅隊史個人單場最高分(原為辛巴)
領航猿丟主場優勢 卡總總結失利
本場比賽超過6千人進場，總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）賽後先是感謝球迷：「很感謝眾多球迷們穿著橘色衣服進場，很開心看到這樣的畫面。」談到本場比賽，他表示：「對方開賽3分線投5中5，讓我們對於一開始制定的比賽計畫有些猶豫，再加上後面我們不太專注，讓對手打出信心，在打出信心後他們持續很火燙。」卡總認為，接下來需要更專注在客場的比賽。
針對上一場登錄葛拉漢（Treveon Graham），這場則登錄密克斯（Kennedy Meeks），卡總說：「其實只是想改善進攻籃板的狀況，不過我們的打法不會因為不同的洋將而改變。」
盧峻翔此役繳出15分、12助攻，他賽後說道：「這場比賽感受到對手防守的壓迫，艾夫伯的個人能力讓我們打得很艱難，後面也造成很多不必要的失誤。」
「一開始對方就展現出強大的張力，不管是進攻或是防守都一樣。」本場比賽同樣繳出15分的李家慷表示，對方的3分球命中率高達5成，對於球隊一開始制定的策略都有所突破，「其實季後賽只是一場比賽，不是一次的失敗，接下來就是趁著明天的練球再做出調整，面對下一場比賽。」