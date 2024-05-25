台灣內衣品牌引進「AI體態檢測管理儀」科技助攻美型體態
由國人自創的專業內衣品牌「黛莉貝爾 Daily Belle」屏東建國路旗艦店今（25）日開幕，首度將AI智能檢測帶入屏東地區，由黛莉貝爾自行研發的檢測軟體，搭配廠商的設備，創新開發出高科技「AI智慧美型體態管理儀」，從體型、儀態、骨骼、身體脂肪等全方位檢測，找出最適合個人體態的內衣，並專業教導內衣穿法，提升個人體態。
記者陳美嘉／屏東報導
Daily Belle黛莉貝爾創立於2006年，專門解決顧客身形、胸型困擾，同時專注於全年齡身形健康呵護，從兒童少女內衣、專利養脂內衣、塑瘦內衣、體態雕塑、運動防護，及產後護理和乳癌術後重建領域，打造健康體態完美曲線。
為了真正做到讓消費者感受到身形改變，黛莉貝爾特別引進「AI智慧美型體態管理儀」能360度精準量測，用科學數據驗證「罩杯升級、體態矯正」，追蹤比對身形改變，了解穿前跟穿後的差異化，體態改變看的見。黛莉貝爾累積豐富的數據及自有專利技術，來塑型內在美，有如隱形復健師重塑身形與健康，致力幫每個客人重拾健康美麗自信。
不只有高科技助攻，黛莉貝爾屏東旗艦店顛覆過去對內衣店的想像，從門口就看到別出心裁的大片醒目櫥窗，展現充滿氣勢的吸睛形象，店內採挑高設計，結合溫暖優雅質感，讓人一踏入店裡就感到舒適愉悅。二樓規劃寬敞的更衣空間及沙發區，全面升級個人隱私與便利性，更衣試內設有超大片落地鏡，讓顧客能夠好好欣賞自己體態。
近年來，黛莉貝爾不只在國內引起廣大迴響，更獲得國際上多項設計大獎肯定。不僅是業界首位榮獲德國IF設計大獎肯定，也獲得MUSE(美國繆思設計大獎) 、 NDA(法國NDA設計大獎)及DNA(巴黎設計大獎)、LONDON DESIGN AWARD倫敦設計獎等設計大獎。