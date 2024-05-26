阿信脫口「我們中國人」後首發聲！疑回應質疑聲浪 粉絲淚喊心疼
在新任總統520就職典禮上，上任總統賴清德曾對台獨表態意見：「中華民國與中華人民共和國互不隸屬。」讓兩岸情勢更加緊張，而樂團五月天24日晚間在北京開演唱會，也疑似表態，當時主唱阿信突然喊話：「我們中國人嘛！來北京一定吃烤鴨的！」疑間接表態，立刻登上微博熱搜，遭到台灣網友撻伐。由於事後阿信並未對此作出回應，也讓昨（25）日的演唱會更引人關注，而他在演唱歌曲〈頑固〉之前，終於感性發言，讓粉絲淚喊心疼。
記者施以慧／綜合報導
阿信表示：「我知道過去以來，有很多人在保護著我們，我也知道一直以來很多人為五月天流下了眼淚，其實那是我最捨不得的事情，因為身為一個樂團，或有可能是你們某種偶像，總希望帶給你們的是希望、快樂、信仰，最讓我心疼的是流下眼淚的你們。」讓粉絲直接噴淚，反倒心疼偶像承受的巨大壓力。
阿信也坦言自己待在五月天這個樂團裡已經將近20年，和所有普通人一樣都有煩惱，「和你們一樣是有著煩惱，肩上有著重量的中年男生，其實我常問自己，如果我遇到某些事情的時候，還有辦法像20幾歲時候的自己，背上翅膀去哪裡就去哪裡，做什麼就做什麼。」疑似是針對昨晚的事件感觸發言，畢竟阿信已經40幾歲，已經不像年輕時，想做什麼做什麼了。
另外阿信也表示這首〈頑固〉除了點給歌迷，也點給自己：「也許未來的某一天，你可能再次離開五月天，但是請相信我，怪獸、瑪莎、石頭、冠佑，我們會一直在這裡，等著你回來。」但這段言論究竟是有感而發，還是喊話因為近期政治議題而導致離開的粉絲，引發了外界猜測。而儘管近期網路上多名藝人都被小粉紅點出未表態政治立場，阿信24日在演唱會上的言論也讓外界高度重視，但仍有不少忠實粉絲表示願意繼續支持五月天，認為阿信還是相當愛台灣的，「請看看他的真心吧！」