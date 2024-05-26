2024新北市鼓藝節新莊登場　市長侯友宜擊鼓開幕

2024新北市鼓藝節昨（25）日在新莊體育園區陽光草坪熱鬧展開，新北市長侯友宜奮力擊鼓，宣告鼓藝節巡演起跑。今晚演出由新莊囡仔-思賢國小大鼓隊活力開場，空空把西非擊鼓樂團、御鼓坊接連出擊，並由「天地共舞」的優人神鼓震撼壓軸，帶給全場觀眾難忘的鼓藝饗宴。
地方中心／綜合報導
新北市長侯友宜表示，新北鼓藝節已經辦18年了，每年都透過巡演的方式，走入新北的山林、海濱及城鎮演出，讓住在各地的市民朋友，都能聽到鼓聲，看到精湛的鼓藝。聽到新莊囡仔擊鼓，孩子們打鼓所展現的力量及活力，聽得到傳承的希望，也代表鼓藝從新莊發揚的精神，讓鼓文化藝術推廣至新北各地。
新北市文化局表示，今年鼓藝節開幕活動特別結合新莊區公所加碼的「混市集」，共同在新莊體育園區陽光草坪周邊舉辦。活動由新莊「思賢國小大鼓隊」為鼓藝節揭開序幕；「空空把西非擊鼓樂團」以非洲鼓樂舞動全場；豪邁、剽悍的「御鼓坊」帶來滿滿張力的鼓藝樂曲；最後由「優人神鼓」以磅礡震撼的鼓聲，為活動精彩結尾。此外，現場周邊也安排打鼓體驗及文創市集，讓民眾闔家同樂，享受鼓藝之夜。
2024新北市鼓藝節系列巡演內容豐富，即日起至6月22日在新莊、石門、樹林、三重、石碇等5區進行巡演活動。6月1日在石門區公所前廣場、6月15日在樹林區山佳火車站前廣場、6月16日在三重區社教館演藝廳、6月22日在石碇國小操場舉辦，今年活動還結合地方特色活動，包括石門肉粽節、石碇觀光市集等推廣活動，藉由鼓藝活動，一起「共響新北」。歡迎所有市民朋友一同共襄盛舉。