企業女子壘球聯賽／新北凱撒持續獨走！中華U18培訓隊15連敗

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不過對上新世紀黃蜂Alyson Spinas-Valainise，第一局嘉南鷹首棒葉貴萍就敲安，李思詩獲得保送，林紀紜適時一擊先馳得點。
新世紀黃蜂顏綺翾擊出追平安打，3局嘉南鷹李思詩又帶頭敲安，攜手隊友陳喜晏再度超前比賽，兩隊有來有往，顏婷翾遭觸身上壘後，林宜穎及蘇奕璇兩支安打逆轉。
7局上嘉南鷹把握機會，葉貴萍再度敲安，林志霙開啟選球眼攻佔一、二壘，重砲手李思詩敲出二壘安打奠定勝基，拿下本場MVP，帶領嘉南鷹在上半賽程最後一刻成功超越黃蜂，坐上前三寶座。
新北凱撒發威 Dawn Bodrug再度演出完投勝
第二場賽事，兆基穿山甲遇到新北凱撒，Dawn Bodrug再度演出完投勝，7局狂飆7次三振失1分，僅被打4安打奪勝。姜婷恩單場4支安打，拿下MVP。
第三場臺北臺產熊讚出戰中華U18培訓隊，臺北臺產熊讚由洋投Ellen Roberts領軍，6局無失分只被打4安打，狂飆6次三振奪勝，中華U18也吞下15連敗，終場臺北臺產以7:0完封勝。
此役2局林沛昀把握保送上壘，鄭伃庭安打送回分數，加上4局林沛昀再度敲安，靠著速度優勢一口氣上到三壘，並在何瑋晴護送下成功再奪分。
6局黃語嫣首棒敲安上壘，林沛昀這次獲得保送上壘，但並不影響臺產得分效率，溫雅柔、謝雅琪跳出來接棒長打大任，兩支長打在這局總計灌進5分。而投手Ellen Roberts主投六局，僅出現4支安打、1次保送、送出6次三振的好表現，聯手王真慧不僅收下比賽勝利，也奪下本場比賽單場MVP。