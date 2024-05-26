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變頻冷氣沒裝三菱重工！內行改吹「1品牌」冷又省：中南部超愛的

▲冷氣全天候開啟的時間進入倒數，不少人最近都在清潔冷氣，或者準備汰換家中的老舊冷氣。（示意圖／取自MOBILE01）
▲冷氣全天候開啟的時間進入倒數，不少人最近都在清潔冷氣，或者準備汰換家中的老舊冷氣。（示意圖／取自MOBILE01）

記者張嘉哲/綜合報導

冷氣全天候開啟的時間進入倒數，不少人最近都在清潔冷氣，或者準備汰換家中的老舊冷氣，面對高溫即將來臨加上今年電費調漲，夏天家裡必備一台「省電」的變頻冷氣已經是最基本配備。然而，就有網友分享討論「現在三菱重工冷氣正夯推不推薦安裝？如果預算有限的話有沒有其他品牌可以推薦」貼文引發熱議，不少人都推薦中南部鄉親超愛的「華菱冷氣」，直呼省電又能省清潔冷氣的費用！

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一名網友在臉書社團「空調技術分享」貼文指出「最近好多人都在討論三菱重工的冷氣品質很好，不過看了價格之後有點嚇到，大家會推薦安裝三菱重工冷氣嗎？如果預算有限的話，二線品牌冷氣最推薦哪一牌的？有沒有那種便宜又大碗系列的變頻冷氣？」

▲現在市售的變頻冷氣其實都擁有一級變頻效能的標章，一年的耗電量其實都差不多，花錢買大品牌主要是買效能、安靜程度，而不是為了省電。（圖/記者潘毅攝）
▲最近有不少人家中都要汰換老舊冷氣，要換成「一級變頻冷氣」，因而對於冷氣品牌討論度相當高。（圖/記者潘毅攝）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「二線品牌的話華菱冷氣還不錯喔！中南部很多人都裝華菱的，又冷又省電」、「之前冷氣師傅推薦就推華菱冷氣，個人是覺得不用裝到重工這麼高級」、「有錢就直上重工沒問題，沒預算的話華菱真的不錯」、「華菱冷氣易拆洗自己就能清潔冷氣，每年都能省下超多洗冷氣的錢」、「我家全部房間都裝華菱的，支持本土在地冷氣便宜又大碗啦」。

品質不輸國外品牌！台灣本土「華菱冷氣」已有30年歷史

事實上，「華菱冷氣」創立於1994年，至今已經有30年的歷史，是台灣本土專業冷氣製造商，全系列的冷氣都是自主研發製造，售後服務也完全不會輸給國外大品牌，近幾年隨著變頻冷氣需求大幅度提升，華齡冷氣在二線品牌地位站穩，研發出許多新機型，成為不少人更換變頻冷氣的首選品牌。

▲華菱冷氣在台灣已經有30年的歷史，最近在二線品牌冷氣當中非常受到歡迎。（圖/MOBILE01）
▲華菱冷氣在台灣已經有30年的歷史，最近在二線品牌冷氣當中非常受到歡迎。（圖/MOBILE01）
而說到「華菱冷氣」最厲害的研發，就是有台灣獨家專利的「易拆洗冷氣」系列，因為普遍市面上冷氣結構都非常的複雜，往往吹一年之後，隔年冷氣要重啟就要花費1500元至3000元清洗冷氣，確保冷氣內不墜有髒污、黴菌的殘留，不過「華菱冷氣」近幾年推出的這個「易拆洗一級變頻冷氣」，上掀式出風口的設計，讓民眾可以自己在家動手清潔冷氣，省電同時也省了許多清洗冷氣的費用。

「華菱冷氣」家電行老闆都推薦！冷氣師傅證實：中南部反應相當好

然而這個「華菱冷氣」日前熊令家電老闆娘在公開2024「二線品牌冷氣推薦」影片時也有提到，她表示：「我只會推薦經營20年以上的台灣品牌，不僅在台灣有工廠製造，而且售後服務快，5至7天可以到府免費檢修，還要符合我賣過大量客戶之後，機王率低我才會推薦！華菱冷氣就是其中一家，優點除了防硫防鏽處理，全機更耐用外，世界專利有易拆洗功能，最適合自己保養減少過敏哦！」

有冷氣師傅也在Tik Tok被問到「華菱冷氣這個牌子如何？」師傅則回答：「還不錯啊！中南部的反應都非常好，因為機型價格CP值來說算很好，品質也沒有問題，顧客反饋都是相當不錯的」由此可證，台灣本土冷氣廠商其實也不輸國外大牌，最近正要換冷氣的民眾，不妨也可以多多認識「華菱冷氣」哦！

@blancaliao_真的是被私訊爆，所以我來跟大家分享，但是…不代表自己喜愛的品牌或覺得好用的品牌不能買，闆娘只是在大量的銷售經驗裡，選擇推薦我認為大部分買家可以買了不雷的品牌，畢竟冷氣品牌真的不是我做的，所以我只為了我知道我推薦等於我認同等於可以放心給你們用而分享！歡迎分享你覺得2024最推薦的冷氣二線品牌 #冷氣品牌 #冷氣 #特菱冷氣 #華菱冷氣 #冷氣師傅 #冷氣闆娘 #熊令家電

♬ 原聲 - 不會安裝冷氣的冷氣闆娘 - 不會安裝冷氣的冷氣闆娘

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