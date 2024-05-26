變頻冷氣沒裝三菱重工！內行改吹「1品牌」冷又省：中南部超愛的

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「二線品牌的話華菱冷氣還不錯喔！中南部很多人都裝華菱的，又冷又省電」、「之前冷氣師傅推薦就推華菱冷氣，個人是覺得不用裝到重工這麼高級」、「有錢就直上重工沒問題，沒預算的話華菱真的不錯」、「華菱冷氣易拆洗自己就能清潔冷氣，每年都能省下超多洗冷氣的錢」、「我家全部房間都裝華菱的，支持本土在地冷氣便宜又大碗啦」。
品質不輸國外品牌！台灣本土「華菱冷氣」已有30年歷史
事實上，「華菱冷氣」創立於1994年，至今已經有30年的歷史，是台灣本土專業冷氣製造商，全系列的冷氣都是自主研發製造，售後服務也完全不會輸給國外大品牌，近幾年隨著變頻冷氣需求大幅度提升，華齡冷氣在二線品牌地位站穩，研發出許多新機型，成為不少人更換變頻冷氣的首選品牌。
而說到「華菱冷氣」最厲害的研發，就是有台灣獨家專利的「易拆洗冷氣」系列，因為普遍市面上冷氣結構都非常的複雜，往往吹一年之後，隔年冷氣要重啟就要花費1500元至3000元清洗冷氣，確保冷氣內不墜有髒污、黴菌的殘留，不過「華菱冷氣」近幾年推出的這個「易拆洗一級變頻冷氣」，上掀式出風口的設計，讓民眾可以自己在家動手清潔冷氣，省電同時也省了許多清洗冷氣的費用。
「華菱冷氣」家電行老闆都推薦！冷氣師傅證實：中南部反應相當好
然而這個「華菱冷氣」日前熊令家電老闆娘在公開2024「二線品牌冷氣推薦」影片時也有提到，她表示：「我只會推薦經營20年以上的台灣品牌，不僅在台灣有工廠製造，而且售後服務快，5至7天可以到府免費檢修，還要符合我賣過大量客戶之後，機王率低我才會推薦！華菱冷氣就是其中一家，優點除了防硫防鏽處理，全機更耐用外，世界專利有易拆洗功能，最適合自己保養減少過敏哦！」
有冷氣師傅也在Tik Tok被問到「華菱冷氣這個牌子如何？」師傅則回答：「還不錯啊！中南部的反應都非常好，因為機型價格CP值來說算很好，品質也沒有問題，顧客反饋都是相當不錯的」由此可證，台灣本土冷氣廠商其實也不輸國外大牌，最近正要換冷氣的民眾，不妨也可以多多認識「華菱冷氣」哦！
@blancaliao_真的是被私訊爆，所以我來跟大家分享，但是…不代表自己喜愛的品牌或覺得好用的品牌不能買，闆娘只是在大量的銷售經驗裡，選擇推薦我認為大部分買家可以買了不雷的品牌，畢竟冷氣品牌真的不是我做的，所以我只為了我知道我推薦等於我認同等於可以放心給你們用而分享！歡迎分享你覺得2024最推薦的冷氣二線品牌 #冷氣品牌 #冷氣 #特菱冷氣 #華菱冷氣 #冷氣師傅 #冷氣闆娘 #熊令家電
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