台灣buffet「隱藏王牌」公開！849元食材水準超高　老饕改吃這間

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貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「愛吃海鮮的話去豐food真的值回票價，下午茶時段超級推的」、「我超愛吃海鮮，去豐food就是要大嗑他們的海鮮，非常的不錯」、「我也是去吃過一次下午茶直接列入愛店，不用千元菜色也很多，非常不錯的buffet餐廳」、「愛吃海鮮的真的不能錯過豐food，下午茶真的蠻驚艷的」。
「豐food」buffet下午茶好評不斷！849元老饕狂嗑海鮮
事實上，老饕們所討論的這間「豐food」，就是典華集團關係企業的一間海鮮百匯buffet吃到飽，「豐food」就是諧音「豐富」，利用多國的料理手法，提供超過百道各國美食跟海陸料理，讓老饕在此盡情享受海陸料理的美味，值得一提的是，「豐food」是全台北最大百匯，可容納客人總座位數高達600席。
除了海鮮料理備受矚目之外，「豐food」在下午茶的表現讓不少老饕大讚出色，以現今許多buffet一餐都要破千元的價格來說，「豐food」的下午茶價位只要849元就能大嗑海鮮以及品嚐各種美食，端看Google評價就可以看到斬獲4.5顆星的高分，評價當中也是有不少饕客提到「下午茶CP值超高」的關鍵字。
「豐food」下午茶開箱心得！菜色不輸同價位饗食天堂
而《NOWnews》記者曾經二訪台北大直「豐food」，都是吃下午茶的時段，當時候的價位更便宜，只要749元，現在則是漲到849元，CP值可以說是略為下降，但還是值得一吃。店內提供的食材眾多，生魚片、螃蟹等海鮮都新鮮好吃，還有港式燒賣、泰式料理、溫體牛肉湯、烤鴨、義式披薩等餐點都有在水準之上。
甜點飲料部分令人印象深刻則是有「泰式奶茶」、「香蕉煎餅」、「烤布蕾」、「楊枝甘露」等，同行友人一致好評，與差不多價位的饗食天堂來說，整體是不分軒輊。下次如果吃膩了其他家buffet餐廳，還沒吃過「豐food」的民眾就可以參考看看囉！
🟡「豐food」海鮮百匯餐廳
📍地址：台北市中山區植福路8號
📍電話：02-8502-0555
📍午餐用餐時段11:30-14:00
費用：平日成人1099元/兒童549元；假日成人1399元/兒童699元
📍下午茶用餐時段14:30-16:30
費用：平日成人849元/兒童425元；假日成人999元/兒童499元
📍晚餐用餐時段17:30-21:00
費用：平日成人1299元/兒童649元；假日成人1399元/兒童699元
根據「豐food」官網介紹，兒童80至100公分酌收150元清潔費；101至140公分半價計費；140公分以上以成人價計費；以上價格需另加服務費10%。