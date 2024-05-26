不可或缺的夥伴！彭博：沒有台灣的晶片　就沒有蘋果、輝達

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Tom Giles表示，這一切對科技業來說都很重要，「因為如果沒有這個島上製造的晶片，就不會有價值數兆美元的輝達或是蘋果。台積電不僅是美國最重要的公司，也是美國股市重要的組成成分。」
賴清德在就職典禮上，呼籲中國停止對台灣的政治和軍事恐嚇，一起和台灣承擔全球的責任，致力於維持台海及區域的和平穩定，確保全球免於戰爭的恐懼。並指，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。
而中國也做出回應，繼去年之後， 東部戰區週四在台島周邊又1次大規模演習。中國外交部週四下午回應稱，對台軍演是對「外部勢力」干涉挑釁予以嚴重警告。
Tom Giles表示，他待在台北參加就職典禮的這幾天當中，發現很多人都在關注台灣和中國之間複雜且有時緊張的關係。
其中他訪問的一名21歲的年輕學生表示，「主權對台灣人來說是最重要的。中國問題非常危險。」同行夥伴也說，台灣需要與中國脫鉤，並加強與美國等全球盟友聯繫，認為與世界聯繫越緊密，台灣就越安全。
中國積極阻止台灣與其他主要經濟體建立外交關係，不過仍無法阻止台灣作為世界上先進晶片不可或缺的提供者，最近與法國和德國等國達成了合作協議。
彭博經濟研究公司也曾針對中國與台灣之間緊張關係的經濟影響進行研究。分析師韋爾奇（Jennifer Welch））、迪皮波（Gerard DiPippo）在本週提到，若真正將台灣與世界隔絕，將切斷全球半導體供應很大部分，可能會對世界經濟造成5兆美元的損失。但幸運的是，在該份分析當中，認為可能會遭（中國）全面封鎖的可能性只有5%。
中國長期以來一直在強調武力統一台灣的可能性。Tom Giles認為，儘管這種情況不太可能發生，但台灣不會冒險。他引述了先前的報導指出，即使真的發生，半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）也和台積電建立方法，可以在中國入侵時切斷晶片製造設備。
Tom Giles最後指出，輝達最近公布的銷售預測超乎分析師預期，帶動其股價上漲，這件事鮮明的提醒了各界台灣作為全球科技中心的重要性。如同賴清德在就職演說中提到，台灣已經掌握尖端半導體製造，正處於人工智慧(AI)革命的中心，是全球民主國家供應鏈的關鍵參與者。