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楊繡惠喊我是台灣人！留言區貼「蕭敬騰獲傑出青年照」她直呼噁心

▲楊繡惠（左）霸氣喊「我是台灣人」，有網友貼出蕭敬騰獲頒第53屆十大傑出青年的照片狠酸，楊繡惠也以作嘔回應。（圖／楊繡惠臉書）
▲楊繡惠（左）霸氣喊「我是台灣人」，有網友貼出蕭敬騰獲頒第53屆十大傑出青年的照片狠酸，楊繡惠也以作嘔回應。（圖／楊繡惠臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

日前大陸央視突發布聲明「台獨死路一條，中國終將實現完全統一！」間接逼迫台灣人表態，甚至還做出表格，放大檢視誰沒有輸誠中國。藝人楊繡惠今（26）日在臉書上喊話，「我要跟你們說我是台灣人」，底下有網友貼出已表態的蕭敬騰照片，諷刺他還曾拿過「中華民國第53屆十大傑出青年」，楊繡惠也回應「噁心！」

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近日許多藝人紛紛表態，高喊「台灣必將回歸祖國的懷抱！」為了不被封殺而靠攏中國。楊繡惠今日在臉書上突發聲「我要跟你們說我是台灣人，因為我不想賺人民幣，我沒賺人民幣也活的好好的。」短短32字吸引2萬人關注，網友們紛紛大讚「姐是一股清流」「台灣阿姐繡恵姐令人尊敬」、「就是給繡惠姊一個respect 」、「這才是正港台灣人。」

此外，蕭敬騰遲了2天都未表態，舉止備受網友關注，昨日他終於發聲喊「我會繼續努力做個好漢子，堂堂正正中國人。」證實網友們的預測。有網友在楊繡惠貼文下留言，「恭喜！中華民國第五十三屆傑出青年～大家趕快發到微博和小紅書或抖音」，並附上蕭敬騰獲頒傑出青年的照片，楊繡惠看到後也直呼「噁心」，附加嘔吐的符號。

▲楊繡惠個性直爽，向來敢說敢做。（圖／楊繡惠臉書）
▲楊繡惠大喊「我是台灣人」，獲得2萬多人關注。（圖／楊繡惠臉書）
蕭敬騰昨日深夜在臉書、微博同步發文：「因為媽媽這2天突然動刀住院，沒有即時回覆大家，讓大家操心了！」蕭敬騰稱自己是在台北萬華長大，熱愛成長的土地，他的母親是花蓮豐濱人，父親來自福建泉州：「這是存於血液中的事實，絕對不是一項選擇；謝謝我的父母給了我，熱愛音樂、熱愛表演的生命，我很驕傲自己是中華民族的一份子，我會繼續努力做個好漢子，堂堂正正中國人。」

▲蕭敬騰為「hito音樂獎」帶來6首經典歌曲。（圖／記者陳明中攝影） 
▲蕭敬騰表態自己是「堂堂正正的中國人。」（圖／記者陳明中攝影）
▲有網友貼出蕭敬騰的照片狠酸他。（圖／楊繡惠臉書）
▲有網友貼出蕭敬騰的照片狠酸他。（圖／楊繡惠臉書）

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