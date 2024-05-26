海陸男闖女輔導寢室！露生殖器合照貼身衣物 上訴遭法官打臉判刑
去年間，桃園郭姓男子服役於海軍陸戰隊陸戰66旅，卻涉嫌4度闖入女輔導長寢室，並露出生殖器與輔導長的內衣褲合照，甚至拍下女方健保卡等個資證件，上傳到Line群組分享。案經桃園地院審理，依4項侵入住宅罪、4項散布猥褻影像罪、1項非法利用個人資料罪，判刑1年，不得上訴。
記者林盈君／綜合報導
據判決書指出，郭男於服役期間，涉嫌闖入女輔導寢室，並且拍下其健保卡、身分證等證件，並PO到有98名成員的Line群組。之後郭男又連續3度闖入，並露出生殖器與輔導長的內衣褲合照，將照片傳到Line群組供成員瀏覽。
事件爆發後，案經桃園地院簡易庭審理，判處郭男1年2月，但郭男不服又提上訴，聲稱係因女輔導拒絕和解，並非他沒有誠意，且他也於事發後退伍，無再犯可能，辯稱他的行徑無造成女輔導的具體損害，請求從輕量刑。桃園地院審理後，依法判刑1年，不得上訴。
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